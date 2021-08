WRC Ypres Belgium: l’ordre a été donné, Breen ne peut plus doubler Neuville

Thierry ne vend toutefois pas encore la peau de l’ours. Il faut encore éviter les soucis et crevaisons avant de célébrer la victoire à Francorchamps dimanche après-midi.

Ne tournons pas autour du pot. Vu la situation de Thierry Neuville et de Hyundai dans les deux championnats, mais aussi l’avance sur les Toyota, il était du devoir d’Andrea Adamo, le boss de Hyundai Motorsport, de rapidement prendre une décision et désamorcer le combat engagé depuis vendredi midi entre ses deux pilotes. "On ne peut pas parler de consigne (ndlr: c’est officiellement interdit par la FIA), mais il est clair depuis ce matin déjà que nos pilotes savaient ce qu’ils ont à faire. J’en ai discuté avec eux et nous avons absolument besoin de ce doublé pour les points constructeurs. J’ai donc demandé à mes pilotes de ne plus prendre trop de risques."

Une décision, bien sûr, pas facile à accepter pour Craig Breen, à 7.6 ce matin et toujours en chasse de son premier succès mondial. "C’est dur à entendre aussi tôt dans le rallye, un peu frustrant c’est vrai, mais d’un autre côté c’est comme cela et je peux très bien le comprendre," reconnaissait l’Irlandais. "Je comprends la position du team, c’est trop important. Thierry doit gagner pour le championnat pilotes et Hyundai doit prendre le maximum de points pour revenir un peu plus aux basques de Toyota."

Thierry Neuville de son côté faisait mine de ne pas savoir qu’il avait logiquement été désigné comme le vainqueur. Que Craig n’était pas autorisé à l’attaquer ni à le double. "L’objectif ce matin était de continuer sur un bon rythme pour augmenter notre marge sur les Toyota. Ce qu’on a fait. Maintenant, la deuxième boucle s’annonce encore plus difficile avec beaucoup de terre, de graviers sur la route. Il va falloir couper encore plus de cordes et les risques de crevaisons seront plus élevés."

Une crevaison, comme Ott Tanak ce matin, voire un souci mécanique, voici seulement ce qui peut encore priver Thierry et Martijn de la victoire dimanche en début d’après-midi.

"Rien n’est fini avant le drapeau à damier. Je redoute toutes les spéciales. On va redoubler de prudence mais vous ne pouvez jamais être 100% sûr de tout en rallye. Regardez au Kenya, j’avais fait le principal du boulot, je pensais avoir course gagnée et la mécanique en a décidé autrement."

On espère cette fois que le chat noir est resté en Afrique. Et que Thierry Neuville pourra effectivement faire retentir la Brabançonne demain peu après 13h.