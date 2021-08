Tuchel mise sur Lukaku: «Espérons qu’il sera l’un des leaders de notre groupe»

Thomas Tuchel, l’entraîneur de Chelsea, est aux anges après que le transfert de Romelu Lukaku a été conclu jeudi dernier. «Romelu a très faim», a déclaré l’Allemand en conférence de presse, ce vendredi.

Arrivé de l’Inter Milan, Lukaku ne sera néanmoins pas encore disponible pour la première journée de Premier League qui verra s’affronter Chelsea et Crystal Palace dans un derby londonien.

Le meilleur buteur de tous les temps chez les Diables Rouges (64 buts en 98 sélections) avait déjà connu un passage à Chelsea entre 2011 et 2014, mais son premier séjour chez les Blues n’avait pas été un franc succès. Il revient aujourd’hui par la grande porte pour cette nouvelle étape. «Nous sommes très heureux que Romelu soit de retour au club», a dit Tuchel. «Et puis, en termes de personnalité, de vitesse et de force, espérons qu’il sera une excellente addition à notre noyau. Il a la force et les capacités physiques pour nous aider. Il a l’expérience et la personnalité pour avoir un impact direct sur notre équipe. En même temps, il est humble et un vrai joueur d’équipe, il tient vraiment à Chelsea.»

'We think he can be an excellent addition to our squad.' 💪 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 13, 2021

Le coach poursuit à propos de l’envie de Lukaku: «Il était en effet très important pour nous que ce soit son souhait de revenir à Chelsea et de terminer son histoire à Chelsea en ses propres termes. Nous pensons que Romelu, qui a toujours eu Chelsea dans son coeur, est une parfaite addition à notre groupe car il incarne ce dont nous sommes fiers dans ce club et dans cette équipe.»

L’arrivée de Lukaku chez les champions d’Europe va offrir de nouvelles options tactiques, selon Thomas Tuchel. «Nous étions à la recherche d’un profil spécifique et Romelu répond à celui-ci. Il a confiance en lui pour jouer avec son physique et dos au but. Mais il utilise aussi sa vitesse et son rythme. Cela sera toujours un élément-clé dans notre jeu. La force de Romelu est qu’il dispose de plusieurs points forts. Il est bon dans les airs, et offre de nouvelles options sur les centres venant du côté. Je ne pense pas que nous devrons changer notre style de jeu pour qu’il puisse briller. Il a du charisme, et à son âge il est maintenant un leader. Espérons qu’il sera l’un des leaders de notre groupe», a conclu le coach londonien.