Tour du Danemark: Colin Joyce vainqueur de la 4e étape, Evenepoel reste leader du général

L’Américain Colin Joyce (Rally Cycling) s’est imposé sur la quatrième étape du Tour du Danemark (2.Pro) entre Holbaek et Kalundborg (188,4 km) vendredi.

Grâce à sa victoire jeudi lors de la 3e étape, Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) reste leader avant la dernière étape samedi.

L’étape fut marquée par l’échappée sur une grande partie de la course d’un groupe de huit coureurs, parmi lesquels: Martin Salmon (Team DSM), Colin Joyce, Nickolas Zukowsky (Rally Cycling), Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise), Mads Ostergaard Kristensen (ColoQuick), Sebastian Nielsen (Restaurant Suris), Emil Toudal (BHS - PL Beton Bornhlm) et Magnus Bak Klaris (CO Play-Giant).

Mais à 15 kilomètres de l’arrivée, le peloton augmente l’allure quand plusieurs coureurs tentent de partir en solo sans succès. Pourtant, les hommes de tête font de la résistance et parviennent à maintenir leur écart sur le peloton. La victoire se dispute entre les huit hommes et Colin Joyce s’y montre le plus fort. Il devance le Danois Sebastian Nielsen et l’Allemand Martin Salmon.

Au classement général, Remco Evenepoel reste toujours leader avec 1 minute 33 d’avance sur Tosh Van der Sande (Lotto Soudal). Il tentera samedi de décrocher la victoire finale sur le contre-la-montre autour de Frederiksberg (10,5 km) pour la 5e et dernière étape de cette édition 2021 de la course. Le jeune coureur pourrait signer un nouveau succès après sa récente victoire sur le Tour de Belgique.