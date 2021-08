24H de Mouscron: le groupe Balthazar en scène en plein air

Le groupe de pop-rock alternatif ouvrira le retour des 24H, rendez-vous prévu ces 24, 25 et 26 septembre. Com.

Le vendredi 24 septembre, le groupe Balthazar sera la tête d’affiche de la fête des 24H. La bourgmestre a validé l’autorisation de son organisation.

Ça y est, c’est signé! Ce vendredi matin, la prestation du groupe de rock «Balthazar» originaire de Courtrai a été validée. Elle sera la tête d’affiche des 24 H de course libre de Mouscron.

Le groupe a sorti son premier album en 2010 mais c’est avec son second album «Rats» diffusé en 2012 qu’il a percé largement en Europe.

«On voulait une belle tête d’affiche et on est ravi que ce soit Balthazar, cela fera plaisir à toutes les personnes qui aiment la musique.

L’événement se fera en extérieur, Covid oblige. Ce ne sera pas un petit podium, ce sera une scène de qualité. Idem pour le jeu de lumières», explique Bruno Dujardin du groupe «Animations» au sein de l’ASBL Espace citoyens à l’organisation en coulisses.

Outre cette tête d’affiche déjà passée par l’Ancienne Belgique, le Paradiso (Amsterdam), La Cigale (Paris),… et sur des festivals comme Rock Werchter et Lowlands (Pays-Bas), «il restera encore à décider de la première partie et de l’after. Les tickets seront mis en vente très rapidement. On espère voir les Mouscronnois nombreux à la plaine de Neckere. On a tous besoin de se retrouver», conclut M. Dujardin à qui on ne peut que donner raison!