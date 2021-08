Mercato cycliste: Intermarché-Wanty-Gobert recrute trois jeunes Belges, Coquard chez Cofidis

Kobe Goossens, Gerben Thijssen et Laurens Huys rouleront pour Intermarché-Wanty-Gobert à partir de 2022. Goossens et Thijssen arrivent en provenance de Lotto Soudal et Huys de Bingoal-Pauwels Sauces-WB.

Ils ont signé un contrat pour deux ans, a annoncé l’équipe WorldTour belge vendredi.

Goossens, 25 ans, avait remporté le maillot du meilleur grimpeur du Tour de Romandie et terminé 6e de l’étape du Tour d’Italie avec l’arrivée à Guardia Sanframondi. «Je veux désormais m’affirmer sur des épreuves d’une semaine comme Paris-Nice ou le Tour de Pologne et remporter des étapes sur les Grands Tours grâce à mon esprit offensif. Je me réjouis d’aborder ce nouveau chapitre de ma carrière avec Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux», a réagi Goossens.

Thijssen, 23 ans, était un grand espoir du cyclisme belge mais une lourde chute aux Six Jours de Gand fin 2019 a perturbé son arrivée chez les professionnels. En 2020, il avait terminé 2e d’un sprint massif sur le Tour d’Espagne pour son premier grand tour. «Intermarché-Wanty-Gobert m’a immédiatement proposé une vision claire pour mon avenir. Je pourrais y recevoir de belles opportunités, notamment grâce à un train de sprint pour m’accompagner. Cela prouve que l’équipe a confiance en moi, et que je pourrai faire mes preuves sur les plus grandes mais également sur des épreuves moins réputées», a précisé Thijssen.

Huys s’était fait remarquer l’année dernière sur le Tour des Alpes Maritimes et du Var avec une 10e place de l’étape du Col d’Eze. Cette année, il avait terminé 5e de l’Alpes Isère Tour et 6e du Tour de Hongrie. «Jusqu’à présent, ma carrière a suivi un développement régulier et je me sens prêt à continuer ma progression vers un niveau supérieur. Je veux améliorer mes résultats dans les courses à étapes et aider l’équipe au mieux possible dans les courses du plus haut niveau. Le programme de l’équipe me séduit. J’ai hâte de découvrir de nouvelles courses et le World Tour», s’est réjoui Huys.