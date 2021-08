L’affaire Dutroux, un traumatisme: les parents ont commencé à avoir peur…

De nombreux parents ont été marqués par l’affaire Dutroux. Et sont devenus aujourd’hui plus méfiants, redoutant le pire pour leurs enfants.

Il n’est pas rare d’entendre ces propos, dans la bouche de jeunes parents actuels, qui n’étaient souvent que des enfants lors de l’éclatement de l’affaire Dutroux: ils ne sont pas les mêmes parents que le furent les leurs. Une forme d’insouciance s’est sans doute évaporée, à l’été 1996. Et, pour certains parents, la crainte du pire demeure ancrée dans un coin de leur tête.

Adélaïde Blavier D.R. De nombreux parents sont plus protecteurs depuis l’affaire, mais le phénomène reste compliqué à évaluer, indiquent plusieurs psychologues que nous avons contactés. «Il reste des traces, c’est certain, note Adélaïde Blavier, professeure en psychologie à l’ULiège et spécialiste des psycho-traumatismes. Les traumatismes collectifs, comme les récentes inondations, ou les traumatismes individuels qui touchent la collectivité changent la manière de se comporter. Il est évident que beaucoup de parents actuels – pas tous – sont plus attentifs qu’il y a 25 ou 30 ans. L’affaire Dutroux a marqué un tournant.»

Diplômée en criminologie à l’UCLouvain, Maëlys de Wilde a réalisé l’an dernier son mémoire sur les répercussions de l’affaire Dutroux sur l’éducation en Belgique, précisément. Et elle a pu à cette occasion collecter une série de témoignages de personnes qui étaient jeunes parents ou qui ne l’étaient pas encore en 1996.

Un traumatisme collectif a été vécu en Belgique, même si cette notion «encore peu étudiée sur le plan clinique» requiert de la nuance. Mais «la population belge a été traumatisée dans son identité collective», explique-t-elle. Et la parentalité n’y a pas échappé, même si les situations individuelles sont différentes.

Plus protecteurs

Maëlys de Wilde D.R. L’affaire Dutroux a sans doute exacerbé des peurs. «De tels faits existaient auparavant, mais ils ont été mis sur la place publique et beaucoup ont réalisé à quel point des individus peuvent s’en prendre aux enfants», explique Maëlys de Wilde. Certains se sont projetés: et si cela nous était arrivé? Et surtout, de nombreux parents ont pris davantage de précautions. «Auparavant, on laissait les enfants jouer dans la rue, partir à vélo, effectuer leurs trajets seuls. À présent, on va davantage chercher ses enfants.»

Les nouvelles technologies, indique pour sa part Adélaïde Blavier, ne font qu’accentuer cette tendance au contrôle. «Nous avons tous des smartphones, les enfants doivent dire où ils sont, envoyer un SMS lorsqu’ils sont arrivés, il existe des applications pour les géolocaliser…», poursuit la professeure.

Se méfier des adultes

Francis Martens D.R. «Avant, les enfants jouaient en rue ou sur des terrains vagues. On leur demandait d’auto-organiser leurs vacances», se souvient l’anthropologue, psychologue et psychothérapeute Francis Martens. «On disait à un enfant: si tu te perds, demande à une grande personne. Depuis, ce qu’on dit, c’est: surtout, ne demande rien à une grande personne. D’un point de vue psychique, ça peut être terrible pour un enfant. Tout adulte représente potentiellement un danger.» Pour Francis Martens, ce message-là perdure. Et il a été intégré par de nombreux parents actuels, qui ont connu l’affaire Dutroux lorsqu’ils étaient jeunes.

«Ce n’est pas un manque de confiance envers les enfants, mais envers les individus», commente Maëlys de Wilde. D’ailleurs, elle-même n’était pas née au moment du déclenchement de l’affaire, mais se dit néanmoins marquée. «On a raconté l’affaire Dutroux aux gens de ma génération, les parents s’en servent pour nous mettre en garde: c’est vraiment arrivé, il y a des personnes malveillantes, etc.»

Une série de stéréotypes ont également circulé à l’époque, dont certains perdurent. Le phénomène de la camionnette blanche est un exemple bien connu.

D’autres peurs sont liées au genre, les filles se sentant aujourd’hui encore plus en danger. «Parmi les témoignages que j’ai recueillis, des parents qui attendaient leur enfant en 1996 m’ont expliqué avoir prié pour que ce soit un garçon. L’idée que les filles sont plus vulnérables a fait son chemin», ajoute Maëlys de Wilde.

«Toute une génération a été marquée par ça, confirme Adélaïde Blavier. Les parents d’aujourd’hui ne sont plus les mêmes que leurs parents, qui n’étaient déjà pas les mêmes que les leurs en réalité. Reste à savoir si cette tendance-là perdurera. Où en seront les parents dans 20 ans par rapport à ces peurs?» Une question qui demeure sans réponse à ce jour.