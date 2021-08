«Le logement doit s’étendre à l’ensemble du Centre Monnaie»

Le Centre Monnaie a reçu le feu vert de la Commission de concertation. Ce vaste projet de réfection prévoit une mixité entre logements, bureaux et hôtel en plein centre du piétonnier bruxellois. Pour l’ARAU, c’est un rendez-vous manqué.

La Commission de concertation du 27 juillet dernier a remis un avis favorable «avec conditions» à la réfection du Centre Monnaie, gigantesque ensemble de bureau situé entre la place du même nom et celle De Brouckère sur le piétonnier bruxellois. L’ARAU tire la sonnette d’alarme: celui l’Atelier de Recherche et Action Urbaine, ce feu vert sera «lourd de conséquences».

Ce qui est aujourd’hui encore le QG de bpost doit être transformé pour devenir davantage multifonctionnel. L’immeuble en croix, iconique, accueillera encore du bureau mais aussi du logement et un hôtel. La dalle reste ouverte aux surfaces commerciales comme c’est le cas aujourd’hui. L’ensemble portera sur 70.000m2. 110 places de parking seront réservées aux usagers de bureaux.

Les autorités bruxelloises valident un projet qui ne tire pas parti du potentiel de ce bâtiment mastodonte pour du logement accessible.

La répartition de ces fonctions est le principal achoppement du projet aux yeux de l’ARAU: «les autorités bruxelloises valident un projet qui ne tire pas parti du potentiel de ce bâtiment mastodonte pour du logement accessible», même si l’une des conditions émises pour l’obtention du permis est de prévoir davantage d’appartement 2 et 3 chambres et moins de studio. Une politique plus en accord avec la demande bruxelloise. Car si le projet prévoit donc bel et bien de reconvertir du bureau en logement, l’ARAU estime que ce choix devrait être appliqué «à l’ensemble du bâtiment». Et demande: «Pourquoi maintenir plus de 43.000m2 de surfaces de bureau alors que la demande ne cesse de diminuer?? Pourquoi le projet ne prévoit-il aucun logement social, alors que la demande en logements sociaux n’a jamais été plus criante?», questionne l’Atelier.

Le projet d’hôtel, qui envisage rien moins que 316 chambres alors que le secteur tire la langue, inquiète aussi l’association de défence du patrimoine. «La Commission de concertation valide un projet pensé clairement pour les touristes. Une orientation qui s’inscrit malheureusement dans la continuité d’une politique d’accélération de la “touristification” qui menace l’habitabilité du centre-ville pour les Bruxellois», déplore l’ARAU.

La Commission de concertation valide un projet pensé pour les touristes […] dans la continuité d’une politique d’accélération de la «touristification».

En plus de pointer les 2 étages supplémentaires qui augmenteront l’impression de «balafre urbanistique», l’ARAU termine en pointant un rendez-vous manqué. «Le Centre Monnaie pourrait être symbolique d’un réel changement d’ère urbanistique. C’est maintenant qu’il faut choisir de l’orienter en faveur du logement et de la vie en ville». Et de plaider pour l’abandonne du projet d’hôtel pour un projet 100% consacré au logement. «Le Centre Monnaie prouverait ainsi qu’une erreur urbanistique peut toujours être réparée».