L’affaire Dutroux, une affaire de pédophilie qui n’en était pas une

L’affaire Dutroux a peut-être libéré la parole des victimes, mais a aussi occulté la pédophilie la plus «ordinaire».

Il y a un quart de siècle, la thématique sensible et douloureuse de la pédophilie a brutalement fait irruption dans la vie des Belges. D’une façon ou d’une autre, les suites de l’affaire Dutroux ont-elles permis de lever une chape de plomb?

«S’il y a vraiment un bénéfice collatéral, c’est le fait que des gens qui avaient été victimes d’abus ont pu sortir de la honte», explique l’anthropologue, psychologue et psychanalyste Francis Martens, qui connaît bien la problématique de la pédophilie. Une sorte de libération de la parole autour d’une problématique grave.

Mais, bien que cela puisse sembler paradoxal, «l’affaire Dutroux n’est pas une affaire de pédophilie», insiste Francis Martens. C’est tout d’abord un fait divers qui, aussi terrible fut-il, «a été traumatisant pour la Belgique et est venu cristalliser des angoisses plus profondes, sociétales, déjà présentes et qui n’étaient pas uniquement sexuelles». L’affaire a mis en lumière «des défaillances des pouvoirs publics, du gouvernement, de la police et de la gendarmerie, de la justice», révélant les angoisses d’une population qui ne se sentait plus protégée par ses institutions démocratiques. Une population vulnérable, à l’image des victimes de Dutroux, en quelque sorte.

Quant au fait divers à proprement parler, il ne relevait pas véritablement d’une affaire de pédophilie non plus. «Statistiquement, la pédophilie, ça se passe dans la famille», explique Francis Martens. «Il y a aussi les cas des enfants plus âgés qui s’en prennent aux plus jeunes. Les copains du grand frère ou de la grande sœur qui viennent à la maison, le grand-oncle, etc. Le pédophile extérieur qui guette, qui élabore un scénario, avec une notion d’emprise sur l’autre, ça existe mais c’est rare. Dutroux, c’est le pervers généralisé, alors que les pédophiles sont généralement des névrosés, des types complètement paumés.»

Climat de suspicion

La population dans sa majorité s’est donc fait de la pédophilie une idée qui colle à une réalité marginale, celle d’un prédateur tel que Dutroux. «On peut parler d’effets paranoïdes, à l’époque. L’univers était divisé entre les abuseurs et les abusés… qui pouvaient eux-mêmes devenir abuseurs», explique Francis Martens. «Pas mal de gens se sont mis à régler des comptes. Les accusations de pédophilie dans le cadre de séparations de parents sont devenues assez fréquentes. Pour les enfants, vous imaginez comme ça peut être traumatisant…»

Au-delà des réformes et dispositifs d’aide aux victimes ou de prise en charge des auteurs qui ont pu voir le jour, l’affaire Dutroux aura aussi provoqué son lot d’effet pervers. «Je pense aux institutions accueillant des enfants infirmes moteurs cérébraux, où du jour au lendemain, des éducateurs ont commencé à avoir peur de donner le bain comme avant. C’était pourtant un moment de contact et de bien-être essentiel.» La suspicion s’est invitée dans nombre de rapports sociaux, dans la foulée de l’affaire. Quelques affaires judiciaires avec accusations de viols et attentats à la pudeur ont aussi éclaté dans la foulée de 1996, avec un rôle problématique de certains parents. « On était parfois dans le délire collectif, où les enfants ont en fait été les victimes des angoisses des adultes», explique Francis Martens, qui cite en exemple les accusations survenues au Collège Saint-Pierre d’Uccle et à la crèche Clovis à Bruxelles, à l’époque. Et qui se sont soldées par des acquittements.