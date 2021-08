Les festivités de «Tourpes en Activité» sont annulées

C’est à nouveau la mort dans l’âme que les membres de l’ASBL «Tourpes en Activité» ont dû se résoudre à annuler, comme en 2020, la prochaine édition de cette festivité qui draine, chaque dernier week-end de septembre, des milliers de personnes.

Cette manifestation est l’occasion pour la petite quinzaine d’artisans tourpiers de montrer leur savoir-faire aux visiteurs, le tout dans une ambiance conviviale et avec pas mal d’animations.

Cette annulation est, vous vous en doutez, liée à la crise sanitaire qui rendait impossible l’organisation de cet événement très populaire qui fait battre le cœur du petit village leuzois.

«Les risques que représentent l’arrivée de nouveaux variants et les difficultés de mise en œuvre des mesures sanitaires actuellement en vigueur nous ont amenés à prendre cette décision difficile. Il nous était impossible de contrôler les entrées et compte tenu de l’affluence habituelle, on n’avait pas d’autre choix que de jeter l’éponge pour cette année », indique Jean-Luc Strebelle, par ailleurs administrateur délégué à la gestion journalière de l’ASBL organisatrice.

Les membres du comité planchent d’ores et déjà sur la prochaine édition et donnent rendez-vous au public les 24 et 25 septembre 2022.