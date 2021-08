DÉCRYPTAGE | Rappels de produits en cascade: «Il y en aura encore ces prochaines semaines»

«Des raisons de croire qu’on a détecté le problème rapidement»

Aurait-on pu déceler le problème plus tôt? «Il n’est pas réaliste et envisageable d’avoir un contrôle sur tout, tout le temps, note Jean-Sébastien Walhin, directeur de la communication à l’Afsca. L’oxyde d’éthylène n’est pas utilisé en Europe. On retrouve des traces d’interdiction dans les années 80 déjà. On se base sur les risques et il n’y avait pas d’indication de risque. Mais on a des raisons de croire qu’on a détecté le problème rapidement. En Inde, l’oxyde d’éthylène serait utilisé pour contrer des problèmes bactériologiques, liés à la salmonelle. Et ces problèmes seraient récents.»

65 000 échantillons par an

L’agence de contrôle rappelle que 65 000 échantillons sont analysés chaque année en Belgique, soit une moyenne de 200 par jour. «Jusqu’à 700 molécules de produits phyto peuvent être analysées par échantillon», note Jean-Sébastien Walhin. L’Afsca a d’ailleurs intégré la recherche d’oxyde d’éthylène dans son plan de contrôle 2021. De plus, 700 inspecteurs réalisent en moyenne chaque jour sur le terrain 300 inspections.

Les entreprises agroalimentaires procèdent également à des autocontrôles. «Elles sont obligées de prévenir l’Afsca en cas de problème sous peine d’amende.» L’Afsca a ainsi recommandé aux entreprises «qui travaillent fréquemment avec des produits provenant de pays où l’utilisation de l’oxyde d’éthylène est autorisée, d’effectuer des analyses sur cette substance. Il est dans leur intérêt de procéder à ces analyses». L’Afsca utilise enfin un système d’alerte rapide (RASFF) pour informer les autres états membres lorsque des produits non conformes sont mis sur le marché.

Toujours plus de rappels

«Cela fait 20 ans que l’Afsca est présente sur le terrain. Il s’agit ici clairement d’un grand nombre de rappels, pointe l’agence. On tend vers toujours plus de rappels chaque année mais c’est aussi la conséquence d’une politique de conscientisation des entreprises. Les labos sont devenus aussi plus performants…»

En 2017, l’Afsca dénombrait 77 rappels de produits. 220 et 239 en 2018 et 2019, en raison d’une politique plus sévère concernant l’étiquetage. En 2020, 396 rappels de produits ont été effectués, «essentiellement liés à l’oxyde d’éthylène».