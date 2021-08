La Louvière: «Plan Fixe» immerge le public dans l’ambiance d’un film culte

Aller voir un film, mais tout faire sauf le regarder: c’est l’activité originale que propose Central.

Assister à une séance de cinéma se fait normalement dans le calme, le regard tourné sur le grand écran. À La Louvière, Central vous proposera une tout autre expérience: assister à une projection d’un film sans rien suivre de celui-ci, ou si peu.

C’est le principe de Plan Fixe: projeter un film culte, mais qui n’est qu’un prétexte à un évènement festif basé sur l’univers du film choisi. L’objectif est de propulser le spectateur dans l’ambiance du film grâce à un décor et au travers de spectacles de danse, d’animations, de jeux…

Autour de ce foisonnement d’activité, difficile de regarder attentivement le film, devenu secondaire et prétexte à une soirée à thème. C’est pourquoi dans Plan Fixe, on projette des films cultes, déjà vus par beaucoup, et qui se prêtent du coup à l’exploration de l’univers du film en question.

Quelques exemples des éditions précédentes? Snatch s’est joué dans une ambiance gitane avec un décor de caravane et a donné lieu à un combat de chifoumi, une course-poursuite dans le public…

Changement de décor pour Very bad trip, qui plongeait l’assistance dans Las Vegas et une soirée mariage. Pour Moulin rouge en revanche, c’était ambiance vieux théâtre à l’italienne, spectacle burlesque ou concours d’orgasme!

Et cette année? Surprise. Le film est tenu secret, mais on sait que l’univers des bals masqués sera exploré, avec un lien avec Paris. C’est Emmanuel Guillaume qui se chargera de la mise en scène de la soirée, animée par les acteurs Bruce Ellison et Jordan Deschamps. Curieux? Rendez-vous le vendredi 20 août au Parc Gilson à 20 h. Et s’il pleut, il y a un plan B…

Tickets: www.cestcentral.be/plan-fixe