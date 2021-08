On remonte l’arbre généalogique des métros de la STIB: «L’orange iconique n’aurait plus sa place»

Vous voyagez dans le nouveau métro M7 depuis le 8 juillet. Mais tous les ancêtres de ce train ultramoderne roulent encore à la STIB. Dans la pénombre du dépôt Delta, on vous en dit plus sur ce qu’ils ont sous le capot. Et on décrypte la numérotation alambiquée des 6 générations précédentes.

Le nouveau métro M7 de la STIB transporte ses passagers depuis le début juillet 2021 sur la ligne 1 du réseau bruxellois. Dans sa robe noire et argentée, avec ses yeux de serpent géant ondulant dans l’obscurité des tunnels, cette machine conçue par la CAF contraste largement avec les anciens trains. Mais l’orange iconique des postes de conduite seventies des premières générations de métros, avec ce hublot de sous-marin Playmobil, séduit toujours les nostalgiques.

À l’occasion de l’entrée en service des nouvelles navettes, la STIB invite L’Avenir à remonter l’histoire de ses voitures dans l’immense dépôt Delta. Renaud de Saint Moulin, directeur des systèmes de transport à la STIB, nous guide dans le «berceau» du métro bruxellois, où dorment et sont bichonnés ces increvables véhicules depuis les années 70. L’homme sait de quoi il parle: véritable passionné, il s’assied encore régulièrement à la conduite des trams. «Ça me rapproche des voyageurs et de leur expérience. Et puis, on ne peut pas piloter une activité industrielle sans connaître les difficultés, les dangers, partager l’expérience de ceux dont c’est le métier».

1 Un dépôt historique à la pointe

Dans les années 70, le dépôt Delta était à la pointe de la recherche mondiale sur la motorisation des véhicules de chemin de fer. Aujourd’hui, on y voit le pont d’entretien bleu des nouveaux métros 7, qui peuvent y être hissés d’un seul coup. Soit une charge de 180 tonnes! ÉdA – Julien RENSONNET

«Le dépôt Delta a été construit en 1974. C’est vraiment le berceau du métro. Les véhicules y sont mis au point jusqu’à l’inauguration du réseau en 1976». Si le lancement le 20 septembre est «un super succès», la STIB essuie tout de même des maladies de jeunesse. «La première série de métros, le M1, embarque en première mondiale une technologie révolutionnaire à l’époque: le hacheur à thyristors». Renaud de Saint Moulin vulgarise: «convertir l’électricité puisée au 3e rail en courant utilisable par le moteur, c’est tout l’art d’un système de traction. Il s’agissait alors de transformer un courant continu de façon contrôlée pour aller lentement puis plus vite, tout en économisant l’énergie et en limitant les pertes de chaleur». D’après l’ingénieur, «la SNCB essuie les mêmes pannes de l’autre côté de la barrière du dépôt». Mais une fois au point, ce savoir-faire belge sera exporté partout dans le monde.

2 La voiture 102, la toute première

Le garage de Delta héberge jusqu’à 30 trains de 5 voitures. Le fief d’Auderghem est le plus vaste dépôt bruxellois puisqu’Érasme en abrite 23. «En période scolaire, ici, c’est complètement vide en journée», glisse le boss en se faufilant entre deux caissons qui roupillent, en attente de maintenance ou de l’écolage d’un nouveau conducteur.

Les M1 et M2 entrent en fonction en même temps. Elles sont assemblées en Flandre et Wallonie. Les surnoms des voitures dérivés des capitales européennes sont donnés dans les années 90 pour saluer la construction de l’UE. ÉdA – Julien RENSONNET

Et de pointer vers les tôles d’aluminium brossé d’un wagon qui semble identique aux autres. Le regard se fait tendre. «C’est la 102, la toute première voiture mise en service le 20 septembre 1976. Ce jour-là, elle était accolée à la 101. Je ne sais pas dans laquelle des deux le Roi Baudouin a pris place». Ces deux caissons historiques sont restés au dépôt ce jour-là pour la visite de L’Avenir. «Leurs parois en aluminium riveté sont une technologie aéronautique privilégiée à la soudure car celle-ci encourait des risques de fissure», relate Renaud de Saint Moulin. «C’est pas trop mal fait puisque ça roule toujours 45 ans après». Designées par Philippe Neerman, les 90 M1 sont assemblées par La Brugeoise et Nivelles, à Bruges.

Leurs parois en aluminium riveté sont une technologie aéronautique. C’est pas trop mal fait puisque ça roule toujours 45 ans après.

La génération M2 du métro bruxellois est conçue en même temps que la M1. On repasse cette fois au sud de la frontière linguistique: c’est Constructions Ferroviaires du Centre (CFC à La Louvière) et Ateliers de Constructions Électriques de Charleroi (ACEC, qui deviendra Alstom) qui s’y collent. «Cette fois, l’alu est soudé et il n’y a pas eu plus de problème».

Les fétichistes des N° de série apprécieront cette numérotation à la belge: les identifications des 30 voitures M2 commencent à… 165 et 166. «Elles étaient attelées au train royal de 1976».

3 La préférée et la petite dernière

L’historique visage orange sera encore décliné en 3 séries ultérieures. Pour elles, on continue cette numérotation alambiquée: les M3 à partir du N°200, les M4 dès 300 et les M5 à 400. La M3 est la préférée de celui qui s’intéresse au transport en commun depuis 1990 et un job d’agent de maintenance au Musée du Tram. «Elle est l’apogée de sa technologie et elle roule très souplement».

Renaud de Saint Moulin avoue un petit faible pour la M3 et sa numérotation par 200. La M5 pour sa part est la petite dernière de la famille. Ses voitures commencent par 4. ÉdA – Julien RENSONNET

Les 25 voitures M5 arrivent en 1999 «pour desservir le prolongement vers Érasme dans les années 2000. Il faut du nouveau matériel roulant pour garder les fréquences», rappelle le Directeur. «Par souci d’économie face au coût des stations, on utilise donc ces trains des années 70. C’est un peu comme le petit dernier qui arrive dans une famille avec une aînée de 17 ans et un 2e de 15 ans».

C’est un peu comme le petit dernier qui arrive dans une famille avec une aînée de 17 ans et un 2 de 15 ans

L’orange survit «car il faut que ça soit transparent pour le voyageur et compatible avec le matériel roulant existant». Leur construction est confiée aux concurrents Alstom et Bombardier. «Ironique puisqu’aujourd’hui, le premier a repris le second». Les voyageurs attentifs auront remarqué que les portes de M5 sont beaucoup plus silencieuses: «on n’y entend plus le “pssssshhhhhiiiiit” typique des grandes sœurs».

4 Le métro M6: une rupture dans l’arbre généalogique

La M6 embarque une nouvelle technologie de motorisation qui repose davantage sur l’électronique, ce que permettent les connaissances des années 2000. ÉdA – Julien RENSONNET

Au début des années 2000, décision est prise de tourner le dos aux Mx. «Pour la première fois, on ne demande plus la compatibilité entre anciens et nouveaux trains», justifie Renaud de Saint Moulin. «L’offre conjointe de Bombardier Alstom n’est pas concurrentielle par rapport à CAF». C’est donc l’entreprise espagnole qui construit les M6, surnommés «boas» au dépôt Delta. Ces 126 véhicules sont mis en service dès 2007. Renaud de Saint Moulin aura la charge de leur maintenance dès 2008 et son entrée à la STIB comme responsable du matériel roulant métro.

Dès le tournant des années 90, cette technologie de motorisation à courant alternatif est plus économique, plus fiable, moins chère et plus simple.

Si la robe argentée est novatrice, sous le capot aussi, tout est nouveau. «La motorisation de la 6 est à courant alternatif et non plus continu. Les progrès en électronique de puissance le permettent. Un onduleur prend le courant continu sur le 3e rail et le transforme en courant alternatif. Dès le tournant des années 90, cette technologie est plus économique, plus fiable, moins chère et plus simple. La motorisation est moins compliquée que dans les Mx grâce à une électronique beaucoup plus complexe mais maîtrisée». Conclusion: «On n’a jamais de panne alors qu’avec les anciens métros, on passe beaucoup de temps à entretenir moteurs et électronique».

5 La M7, vers l’automatique

La M7 est tout juste arrivée au dépôt de Delta, qui verra d’autres trains dernière génération dormir en ses murs dès septembre. Leur numérotation commence par 7, plus logiquement que lors des baptêmes des Mx. ÉdA – Julien RENSONNET

La M7, petite sœur de la M6, roule donc depuis juillet sur le réseau STIB. La gémellité s’explique: c’est encore la CAF qui a raflé le marché de 43 nouvelles rames. «La nouvelle M7 est fort semblable à la M6. Le passager notera des portes plus larges, l’absence de bouton d’ouverture et l’air co». C’est à nouveau dans ses entrailles que se glisse l’innovation majeure: «Elle est développée pour rouler automatiquement». Le Japonais Hitachi fournit ces composants électroniques d’automatisation. Ils équipent le matériel roulant comme la signalisation dans les tunnels.

Avec les M6 et M7, on s’est enfin remis d’équerre dans les numérotations.

Le gris signé Raphaël Enthoven a été choisi par sondage face au doré. Il démode définitivement l’orange «qui n’aurait plus sa place». Et quid de la numérotation? «On s’est enfin remis d’équerre», souffle Renaud de Saint Moulin. «Il n’y a jamais eu de voitures 5. Les M6 commencent par 6 et les M7 par 7».