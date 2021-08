Inondations: le bac de l’île d’Yvoir sorti de la Meuse à l’aide d’une grue

Le bac de l’île d’Yvoir, bateau d’une capacité de 60 personnes qui permet de rejoindre l’île d’Yvoir, a été sorti de la Meuse jeudi matin à l’aide d’une grue de 300 tonnes, rapporte Marcel Collet, échevin des travaux.

Il avait coulé lors des inondations du 15 juillet et un tronc d’arbre, évacué par l’armée le 19 juillet, s’était encastré dedans.

«Le bateau est sorti et il flotte», assure l’échevin. «Trois plongeurs étaient présents durant l’opération. La grue a sorti et soulevé le bateau. Ils ont pu vérifier son état et la coque n’est ni pliée, ni trouée. Seule l’armature qui retient la bâche de protection est foutue. Mais on va pouvoir le réparer et, a priori, sans avoir besoin de le sortir de l’eau. Le moteur du bac est quant à lui hors d’usage.»

En attendant, l’île d’Yvoir est toujours fermée et reste interdite d’accès, même par ses propres moyens. «On ne sait pas si on va pouvoir rouvrir cette année. Si c’est le cas, il faudra traverser la Meuse à bord du bac, manuellement, car on doit encore replacer un nouveau câble pour aller sur l’île. Sur celle-ci, aucun jeu n’est cassé. On doit juste remettre les zones de chutes pour enfants en état et remettre des graviers sur la terrasse. Il n’y a par ailleurs pas eu de dégâts à l’intérieur du restaurant», termine Marcel Collet.