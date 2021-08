La masturbation est-elle inégalitaire?

Les femmes se masturbent moins que les hommes, selon une étude de Womanizer. Le sexologue Pascal de Sutter confirme et analyse.

La firme de sex toys Womanizera déclaré ce samedi 14 août «journée mondiale de la masturbation égalitaire», estimant, d’après une enquête réalisée auprès de 14 500 personnes de 17 pays que c’est à partir de ce jour que les hommes et les femmes commencent à se masturber de manière égale pendant le reste de l’année.

La Belgique n’étant pas dans les pays sondés, on peut juste penser qu’elle se situe quelque part entre l’Allemagne (14 août) et la Suisse (20 septembre), a priori derrière les femmes américaines (28 juin).

Recherche sensorielle dans l’enfance

Au-delà de l’action publicitaire, nous avons interrogé le sexologue Pascal de Sutter (UCLouvain) sur la différence. Existe-t-elle dès l’enfance?

« La sexualité des enfants est un sujet extrêmement sensible, surtout après l’affaire Dutroux. Nous avons peu de données. Mais il semblerait que petits garçons et petites filles se touchent les parties génitales de manière équilibrée, jusqu’à avoir du plaisir. D’ailleurs, on retrouve ça chez les bonobos et les chimpanzés, où les jeunes primates se touchent le sexe chez les males et les femelles.»

Différence à l’adolescence

La différence commence à se marquer à l’adolescence. Pascal de Sutter émet plusieurs hypothèses. «Le taux de testostérone est très fort chez les garçons. Et comme c’est l’hormone du désir, il est possible que chez l’adolescent masculin, le désir génital soit plus prégnant chez les garçons que chez les filles. Ce qui les amène à soulager la pression sexuelle par la masturbation.»

Le fait que le sexe masculin est un organe externe peut aussi être une piste, selon M. de Sutter: «le fait que le sexe est visible leur rappelle constamment qu’il y a moyen de jouer avec et découvrir des plaisirs érotiques.»

Mieux accepté chez les garçons

En dehors des causes biologiques, le sexologue voit des causes culturelles: «Il est socialement admis qu’un garçon se masturbe, et dans la plupart des cultures, c’est tout à fait normal.»

Il y a eu une exception au XIXe et début du XXe siècle, où on considérait que la masturbation était mauvaise de la santé, et était réprimée. «La croyance venait du monde médical. On pensait que la masturbation provoquait le rachitisme. La population était très inquiète, on obligeait les jeunes à dormir avec les mains au-dessus des draps.»

Aujourd’hui, si la masturbation masculine est acceptée, tant qu’elle reste discrète, le plaisir solitaire est tabou au féminin. « Avoir du désir génital est déjà mal vu dans de nombreuses cultures d’Asie et d’Afrique. Une femme qui a du désir sexuel est une dégénérée qu’il faut traiter… Et le désir sexuel n’appartient qu’aux hommes: il y a des cultures où les femmes utilisent des herbes qui assèchent le vagin pour donner plus de plaisir à l’homme, tandis que ça leur donne des infections et des douleurs. L’excision est pratiquée par plus de 50 millions de personnes dans le monde… c’est normal qu’une femme n’ait pas de sensation, la preuve, on leur a coupé le clitoris! »

Pascal de Sutter retrouve cette vision dans notre culture occidentale: «Freud, et tout le mouvement psychanalyste, dans sa suite estimait que se toucher le clitoris était une pratique malsaine, qu’une femme qui aimait le sexe, se touchait était hystérique. Une femme normale ne pouvait désirer que le pénis de son mari.»

On encourage selon lui les jeunes filles à rechercher un amour désincarné, spirituel, comme chez Disney. Et il pense que cette vision négative de la masturbation féminine peut aussi influencer la réponse des femmes à une étude comme celle de Womanizer… Donc peut-être que dans l’intimité, les femmes passent outre les tabous.

Un pas en avant, deux en arrière

La société évolue: l’autoérotisme féminin est abordé dans les séries et les films.

Mais l’évolution ne va pas toujours vers une plus grande libération sexuelle. «50 ans après les années 70, il y a encore beaucoup de tabous… Dans les années 80, c’était normal de voir des femmes seins nus sur la plage. aujourd’hui, c’est impensable! Des femmes sans sous-vêtements, avec une pilosité, comme il y a 40 ans? Il y a trop de pression sociale aujourd’hui. Même la masturbation des enfants est considérée comme anormale: si on voit un enfant se toucher, on suspecte tout de suite des abus sexuels. Il y a une forme de néopuritanisme.»

Compatible avec le couple

Et dans un couple, la masturbation est souvent un sujet de frictions: «une femme qui voit son mari devant un film pornographique s’estime trahie. Et un homme qui découvre que sa femme se masturbe éprouve souvent de la jalousie, de la colère, pense qu’elle ne veut plus de lui.»

Le sexologue estime que la masturbation permet d’équilibrer le couple: «si un homme a besoin de rapports sexuels tous les jours et sa femme trois fois par semaine, ça facilite les choses. Et ça marche dans l’autre sens, pour une femme qui peut avoir des désirs cycliques plusieurs fois par jour. Quand ce n’est pas un comportement compulsif – de 10 à 15 fois par jour – la masturbation peut fonctionner comme régulateur de pulsions.»