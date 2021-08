Capoue rappelle à son tour des glaces et gâteaux

Le glacier bruxellois Capoue doit lui aussi rappeler des glaces dans le contexte actuel de taux trop élevés de résidus d’oxyde d’éthylène observés par l’Afsca.

En accord avec l’Agence fédérale pour la protection de la chaîne alimentaire (Afsca), le glacier Capoue a décidé jeudi de retirer de la vente et de rappeler auprès des consommateurs plusieurs lots de glace et gâteaux de sa propre marque en raison d’une teneur trop élevée en résidus d’oxyde d’éthylène (un produit phytopharmaceutique).

+ LIRE AUSSI | Toblerone, Milka, Daim, La laitière… : voici pourquoi l’Afsca fait rappeler de nombreuses glaces en Belgique

Capoue demande à ses clients de ne pas consommer les produits suivants, conditionnés dans des pots en plastique de 0,5 litre pour les glaces et dans un carton pour les gâteaux, et de les ramener au point de vente où ils ont été achetés: le sorbet framboise (date de durabilité minimale 06/01/2023 et numéro de lot 1060721), la glace stracciatella (date de durabilité minimale 02/01/2023 et numéro de lot 1020721), la glace vanille (dates de durabilité minimale 02/01/2023 et 12/04/2022 et numéros de lot 1020721/1121020), le sorbet fraise (dates de durabilité minimale 22/12/2022 et 06/10/2022 et numéros de lot 1220621/1020421), le sorbet citron (dates de durabilité minimale 17/11/2022 et 02/09/2022 et numéros de lot 1170521/1020321), la glace café (dates de durabilité minimale 23/09/2022 et numéro de lot 1230321), le sorbet melon (date de durabilité minimale 02/09/2022 et numéro de lot 1020321), la glace chocolat blanc (date de durabilité minimale 14/04/2022 et numéro de lot 1141020), le gâteau dame blanche (dates de durabilité minimale 29/06/2022 et 08/10/2021 et numéro de lot OS06/OS1), le gâteau amandoise (dates de durabilité minimale 29/06/2022 et 08/10/2021 et numéro de lot OS07/OS2) et, enfin, le gâteau estival (dates de durabilité minimale 30/06/2022 et 08/10/2021 et numéro de lot OS08/OS3).

Ces articles ont été distribués par différents magasins Capoue en Région bruxelloise, ainsi qu’à Genval, Nivelles, Wanze, Huy, Modave et Merchtem.