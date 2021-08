VIDÉOS | Les dessous de la carrière du Flato, à Floreffe

Qu’ils soient débutants ou confirmés, les plongeurs apprécient la carrière du Flato pour ses eux claires et poissonneuses. Nous vous invitons à passer de l’autre côté du miroir de la surface pour découvrir quelques-uns des paysages subaquatiques qui s’offrent aux hommes-grenouilles dans ces eaux cristallines...

Son nom, la carrière du Flato le doit à celui du bois dans lequel elle s’inscrit. De toutes les carrières belges immergées, elle est sans doute l’une des plus récentes à pouvoir accueillir des plongeurs.

Et pour cause: son exploitation consistant à y extraire de la dolomie pour l’industrie verrière a débuté à la fin des années 70 et ne s’est arrêtée qu’en 1984, à une époque où l’extraction a atteint la nappe phréatique, avec pour conséquence d’inonder la carrière.

Le site occupe un peu plus de 2 hectares de superficie, soit 280 m de long sur 80 m de large. On avraiment l’impression de plonger dans un aquarium à Floreffe... EdA

Il a servi de décor à plusieurs tournages donc une scène du thriller américain Mandy avec Nicolas Cage, sorti sur les écrans en 2018.

Cette carrière, les plongeurs l’adorent pour son étendue, sa situation sauvage, sa riche faune et surtout les belles ambiances qui règnent sous la surface.

La carrière a été creusée dans le bois du Flato auquel elle doit son nom... Frédéric Sampaix

Outre des perches, gardons, truites, tanches, rotengles, blennies, anguilles, écrevisses et méduses d’eau douce (à la belle saison), c’est aussi ici que l’on rencontre les plus gros brochets de Belgique, lesquels mesurent entre 1 m et 1,2 m.

On peut aussi y découvrir plusieurs épaves de bateaux et d’avions, dont un Cessna et un planeur, ainsi qu’un petit dériveur, diverses statues et même une cabine de téléphérique. Plusieurs épaves sont ici immergées... EdA

En raison de sa faible profondeur - qui varie de 13 à 16 m en fonction des variations de la nappe phréatique - la carrière est particulièrement adaptée pour la plongée enfant ou pour les débutants.

Vous trouverez également plusieurs vidéos sur cette carrière sur la chaîne Youtube Philippe PDK :

Les activités subaquatiques sont gérées par l’ASBL Floreffe Plongée Passion. Le site est le terrain d’apprentissage et de loisirs privilégié de l’école de plongée de Namur (EPN). Ce club, né officiellement en 1959 et présidé depuis 1995 par Laurent Toussaint, a été l’un des premiers à voir le jour en Belgique et ses membres ont d’ailleurs contribué à la création de la FEBRAS (Fédération belge des activités sous-marines), elle-même membre fondateur de la C.M.A.S.(Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques). L’EPN offre la particularité de n’avoir eu que trois présidents depuis sa création, le dernier en date, Laurent Toussaint, est en poste depuis plus de 25 ans déjà... EdA

Rappelons qu’il s’agit là de disciplines soigneusement encadrées par des moniteurs formés aux règles de sécurité à adopter sur de tels sites et que la natation est strictement interdite. La pêche y est quant à elle réglementée et placée sous l’égide du club local.

Bonne plongée...