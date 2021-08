Covid: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce jeudi 12 août 2021.

La sélection de la rédaction Bilan en Belgique: tous les indicateurs à la hausse et près de 500 personnes hospitalisées Au total, 494 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19 (+35% sur une semaine), dont 124 patients traités en soins intensifs (+35%). + LIRE ICI La France toujours plus rouge, presque intégralement Coronavirus: le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a actualisé la couleur des pays. + LIRE ICI

1. Belgique

Air Belgium refusera l’embarquement des touristes pour la Martinique et la Guadeloupe

Face au rebond de l’épidémie de Covid-19 dans les Antilles françaises, la compagnie aérienne Air Belgium a annoncé être contrainte de refuser l’embarquement des passagers qui se rendent en Martinique et en Guadeloupe pour motif touristique.

Les travailleurs belges réticents à prendre leurs vacances

Les Belges ont pris moins de vacances au cours de sept premiers mois de l’année que lors de la même période de 2020, marquée par l’éclatement de la pandémie de Covid-19, constate jeudi la société de ressources humaines Acerta.

2. Régions

Pass vaccinal obligatoire pour se rendre aux Chiffonnades de Tournai

Après une interruption d’un an, les Chiffonnades auront lieu le dimanche 22 août prochain. Ce sera dans un autre lieu (la place Reine Astrid), et avec Pass vaccinal obligatoire.

Les centres de Tournai et Mouscron prolongent pour poursuivre la vaccination

La fermeture des centres de vaccination de Tournai et Mouscron est reportée pour permettre aux indécis et aux plus jeunes de se faire vacciner.

3. Monde

Après un an sans Covid, la capitale australienne entre à son tour en confinement

Le territoire de la capitale australienne, Canberra, a décrété un confinement de sept jours après avoir enregistré un nouveau cas de coronavirus, le premier depuis juillet 2020.

Une bourse bonus pour les étudiants au Grand-Duché

Les étudiants ayant dû prolonger leurs études suite à la crise du Covid ont droit à un semestre supplémentaire.

La Russie enregistre un nombre record de morts du Covid en 24h

La Russie a comptabilisé jeudi 808 morts provoquées par le Covid-19 en 24 heures, un record depuis le début de la pandémie qui est dû au variant Delta et à une campagne de vaccination poussive.

Israël impose le pass sanitaire aux enfants dès trois ans

Israël a imposé le pass sanitaire aux enfants de plus trois ans dans le cadre de nouvelles restrictions qui visent à endiguer la propagation du coronavirus, ont annoncé mercredi soir les autorités.

4. Culture

Ce jeudi soir sur La Une, «Good Doctor» se frotte au Covid

Shaun Murphy, Morgan Reznick et le reste de l’équipe médicale reviennent en primeur sur La Une pour une saison 4 (un peu) marquée par la pandémie.

5. Sport

Les fans des Diables ne pourront pas suivre la Belgique à l’étranger en septembre

Les supporters de football ne seront pas autorisés à assister aux matchs internationaux de leur équipe nationale à l’étranger prévus en septembre, et ce à cause du nouveau pic épidémique que connaît l’Europe, ont informé la FIFA et l’UEFA aux différentes fédérations nationales.

