Lionel Messi sur TF1: «J’ai hâte de jouer avec Kylian et les meilleurs joueurs au monde»

L’arrivée de Lionel Messi au PSG marque l’histoire du football français. Une aubaine pour la visibilité de la ligue 1. Un miracle pour le club de la capitale qui a vu son nombre de followers exploser sur les réseaux sociaux une fois le contrat de la Pulga signé. L’homme aux six Ballons d’or était interviewé ce soir par les journalistes du JT de TF1.

L’arrivée de Lionel Messi au PSG capte l’attention d’une grande partie de la France en ce début de semaine. TF1 et France 2 ont pu obtenir une interview sur la pelouse parisienne de celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l’histoire du football.

Dans cette interview préenregistrée, le n°10 argentin a commenté son arrivée au Parc des Princes. Pourquoi paris. «Dès le premier jour, j’ai très bien été accueilli à Paris Quand j’ai décidé de quitter Barcelone, j’ai pris en compte l’équipe, le club puis des raisons personnelles sont entrés en ligne de compte pour choisir le club où aller», rembobine le néo-Parisien qui va découvrir sa nouvelle ville. «Je suis déjà venu comme un touriste lambda à Paris? J’ai visité les endroits les plus connus comme tout le monde. Aujourd’hui, j’ai hâte de voir ce que va donner la vie quotidienne dans cette ville», se réjouit-il.

Mais quel rôle Neymar, son ami, a-t-il joué dans cette arrivée? Il n’y a visiblement pas que le Brésilien. «J’ai beaucoup d’amis dans le vestiaire. Il y a une bonne ambiance, une bonne cohésion et ça se sent. J’ai hâte de jouer avec Kylian et les autres joueurs. Je voulais jouer avec les meilleurs joueurs au monde. C’est le cas et c’est une chance», estime Lionel Messi pour qui sa forme à 34 ans n’est due à rien d’autres que le travail et la motivation.