Après un an sans Covid, la capitale australienne entre à son tour en confinement

Le territoire de la capitale australienne, Canberra, a décrété un confinement de sept jours après avoir enregistré un nouveau cas de coronavirus, le premier depuis juillet 2020.

Les autorités sanitaires ont annoncé qu’en vertu de ce confinement, les résidents de ce relativement petit territoire à l’intérieur des terres ne seraient autorisés à quitter leur maison que pour des raisons essentielles, dont un travail de première ligne, des soins de santé ou de l’exercice en extérieur.

De nombreux députés ne participaient déjà plus qu’en ligne aux réunions parlementaires à Canberra, à cause des confinements dans d’autres États au sud et à l’est du pays et en raison des fermetures des frontières entre les États.

Le confinement des 400.000 habitants de Canberra s’inscrit dans le cadre de la propagation du variant Delta, plus contagieux, dans l’État voisin de Nouvelle-Galles du Sud. L’épidémie s’est déclarée à Sydney, capitale de cet État en juin, et n’a pu être contenue dans la métropole en dépit d’un confinement de plusieurs semaines déjà. Plusieurs autres villes régionales sont aussi soumises à des confinements depuis cette semaine, dont Newcastle ou Dubbo. Les autorités ont recensé 345 nouveaux cas de coronavirus et deux décès dans cet État, le plus peuplé du pays.

Des confinements sont aussi en place dans l’État du Victoria, dont la capitale Melbourne a déjà été confinée à de multiples reprises, et dans certaines régions du Queensland, mais les contaminations y sont plus faibles.