Fédération Wallonie-Bruxelles: appel à projets à destination des centres de jeunes et des organisations de jeunesse

Un appel à projets a été lancé en Fédération Wallonie-Bruxelles, destiné à soutenir tout projet ou initiative visant à la sensibilisation et à la valorisation des actions du secteur de la jeunesse. Les dossiers peuvent être déposés dès ce mercredi et jusqu’au 29 août à midi.

La ministre francophone de la Jeunesse, Valérie Glatigny, a annoncé ce mercredi le lancement d’un appel à projets à destination des centres de jeunes et des organisations de jeunesse francophones.

Doté d’un montant de 200.000 euros, celui-ci sera destiné à soutenir tout projet ou initiative visant à la sensibilisation et à la valorisation des actions du secteur de la jeunesse à l’occasion de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui se déroulera du 27 septembre au 3 octobre prochains, a-t-elle expliqué dans un communiqué.

«Nous avons la chance de disposer, en Fédération Wallonie-Bruxelles, d’un secteur jeunesse actif et engagé. Dans un contexte de reprise généralisée des activités, il est important pour les centres de jeunes et les organisations de jeunesse de faire connaitre leur travail, leurs actions et leurs engagements. Cet appel à projets permettra de les soutenir dans cet élan», a souligné Valérie Glatigny (MR).

Les projets (un par bénéficiaire) seront examinés selon plusieurs critères, dont la qualité du projet, la valorisation du secteur de la jeunesse, le développement d’une citoyenneté responsable, active, critique et solidaire chez les jeunes francophones, la présentation d’un budget prévisionnel et le possible regroupement de plusieurs opérateurs de jeunesse.

Les dossiers peuvent être déposés dès ce mercredi et jusqu’au 29 août à midi. Le montant maximum de la subvention est de 2.000 euros par projet, dans la limite des crédits disponibles. Pour les projets qui incluent des partenariats, le montant maximum de la subvention tient compte du nombre de partenaires avec application de différents plafonds.