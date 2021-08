Ce jeudi soir sur La Une, «Good Doctor» se frotte au Covid

Shaun Murphy, Morgan Reznick et le reste de l’équipe médicale reviennent en primeur sur La Une pour une saison 4 (un peu) marquée par la pandémie.

À l’hôpital St. Bonaventure, ce qui ressemblait à une simple grippe s’apprête à créer la panique… là, comme dans le reste du monde.

« On avait déjà eu deux épisodes liés à une pandémie en saison 2, avec Shaun qui se retrouve en quarantaine. Ça semblait surréaliste à l’époque!, se souvient Fiona Gubelmann qui interprète le D Reznick, rencontrée lors du récent Festival de télévision de Monte-Carlo. Je crois que c’était nécessaire pour la série de rendre hommage à ceux qui risquent leur vie et sacrifient tant de choses durant cette pandémie de Covid.» Le simple jeu de rôle qu’exige la comédie a visiblement eu un impact fort sur le cast: «Rien que de prétendre, en tant qu’acteur, faire face à ces situations a été très stressant, désagréable et difficile au niveau émotionnel. Une vraie lutte. Savoir que des gens à l’extérieur sont confrontés à ça réellement, avec des combats bien plus importants, ça rend tellement humble», explique l’actrice.

Elle raconte également avoir eu du mal à retourner sur le plateau où tout avait été adapté à la pandémie, des robots assainisseurs d’air entre deux prises aux équipes de travail très cloisonnées. «On ne pouvait vraiment pas ignorer qu’on travaillait au milieu d’une pandémie. Et j’étais effrayée. J’avais été isolée durant des mois à la maison. Au début, ça a été un choc d’y retourner, être entourée de grands groupes de personnes, retirer mon masque. Je me sentais seule aussi, à cause des distances à respecter et parce que je ne pouvais pas vraiment traîner avec mes amis en dehors du boulot. Évidemment, je suis reconnaissante d’avoir travaillé, mais c’était un vrai défi pour moi.»

Monde d’après

Si les règles drastiques continuent de s’appliquer sur les plateaux, dans la série, ça sera deux épisodes et puis s’en va. Pour cette saison diffusée fin 2020 aux USA, le créateur de la série David Shore a fait le choix de l’optimisme et fait basculer la suite de la narration dans un monde post-Covid. Chacun retourne à ses nouveaux cas et enjeux personnels. Pour le Dr Morgan Reznick, il faudra faire face au diagnostic de polyarthrite rhumatoïde posé en saison 3: «On l’a laissée sur un gros cliffhanger. On ne sait pas si les dommages sur ses mains vont être permanents ou non, rappelle son interprète. Elle a un sérieux chemin à faire au cours de cette saison, elle va beaucoup évoluer, tout comme ses relations avec les autres personnages.»

Rôle difficile

Et l’on peut dire qu’au niveau de la fluidité des relations, Morgan a une belle marge de progression. Une attitude qui a désarçonné l’actrice au début: «C’est la première fois que je jouais un personnage comme ça et ça n’a pas été simple. J’ai souffert, car dans ma vie personnelle, c’est très important pour moi d’être aimée. Je me souviens que dans le premier épisode, je n’arrêtais pas de m’excuser d’être désagréable auprès d’Antonia qui joue Claire. Elle s’est moquée gentiment de moi en me disant qu’elle savait bien que c’était le personnage.»

Pas facile non plus de découvrir les commentaires désobligeants de fans qui trouvaient Morgan antipathique. «Je n’aimais pas que le public la déteste, puis j’ai réalisé que moins ils l’aimaient, mieux je faisais mon boulot. J’ai fini par prendre tous les commentaires négatifs comme des compliments.»

L’actrice ultra-souriante dans la vie s’est attachée au visage impassible de son personnage (2-3 grands sourires max depuis le début de la série, d’après ses calculs) et promet pour cette saison de grandes évolutions relationnelles, notamment avec Park.

Séries médicales: le covid en guest Difficile pour une série médicale de ne pas intégrer la pandémie au scénario. Tout comme Good Doctor, les poids lourds comme Grey’s Anatomy, Station 19, 911, les Chicago (Fire, Med et P.D.) ou encore The Resident l’ont fait. Et le virus s’est vite étendu au-delà des intrigues médicales. On le croise par exemple dans la saison 5 de This is Us, dans Bull ou dans la comédie Superstore. Avec le décalage entre les diffusions Europe et USA, l’épidémie d’épisodes Covid devrait s’étirer et l’on attend l’arrivée chez nous de séries 100% inspirées de la pandémie comme The Bite, créé par les époux King (The Good Wife), qui accompagne deux voisines new-yorkaises durant une seconde vague ambiance zombies.

La Une, 20.10