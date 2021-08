Deux cinquièmes places dinantaises à l’Euro

Laurane Sinnesael et Maxime Richard (5es) ont bien débuté leur Euro de descente de rivière dans la course classique (longue distance).

La première journée de compétition à l’Euro de Sabero (Léon) a permis aux Belges de se mettre en évidence lors de la course classique. Comme prévu, ils n’étaient pas loin du podium tant chez les hommes que les dames avec la très belle cinquième place de l’Anseremmoise Laurane Sinnesael (22 ans), qui prépare l’Euro espoirs de kayak (U23) prévu dans 15 jours à Solkan (Slovénie), tandis que l’expérimenté Maxime Richard faisait de même dans une discipline qui n’est pas sa préférée pourtant, à 7 secondes du vainqueur et à 4 petites secondes du podium seulement. L’autre Dinantais, Léo Montulet (7e), et le Luxembourgeois Samuel Pype (13e) complétaient les résultats belges de cette première journée, avec Thomas Stasser (26e), avant la course par équipes ce jeudi où notre pays peut nourrir des espoirs légitimes. La France apparaît néanmoins favorite - avec trois kayakeurs aux quatre premières places ce mercredi - aux côtés de la Belgique et la République tchèque.

