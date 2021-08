Pour Van Ranst, Willem Engel veut juste de l’attention médiatique pour propager ses idées: «Un escroc»

Le virologue belge Marc Van Ranst, poursuivi par un Néerlandais, s’est défendu lui-même devant le tribunal correctionnel de Malines.

Poursuivi en justice par Willem Engel, un Néerlandais connu pour son scepticisme envers le coronavirus et les vaccins anti-Covid, le virologue belge Marc Van Ranst s’est défendu lui-même devant le tribunal correctionnel de Malines ce mercredi. Ce procès est déjà une victoire pour le professeur de danse anti-vax, qui reçoit de cette manière toute l’attention souhaitée pour diffuser son idéologie, a estimé le scientifique.

Le Néerlandais a porté plainte pour calomnies et diffamation après que le virologue l’eut prétendument traité d’escroc, de coronasceptique et d’extrémiste dans un article de journal et sur Twitter.

M. Engel n’a pas remporté une seule bataille judiciaire aux Pays-Bas, il se déplace dès lors vers la Belgique

«Je vis depuis plus d’un an déjà dans un climat d’intimidation et de menaces», a commencé M. Van Ranst à l’audience. «J’ai reçu plus de 150 menaces de mort, toutes provenant de partisans du (groupe militant néerlandais coronasceptique et de son pendant belge, NDLR) Viruswaanzin.be/Viruswaarheid.nl et de militants d’extrême droite. M. Engel n’a pas remporté une seule bataille judiciaire aux Pays-Bas, il se déplace dès lors vers la Belgique. Pour lui, le simple fait que je me retrouve ici, devant le tribunal, est une victoire.»

Le virologue, qui a récemment dû vivre plusieurs semaines sous protection en raison des menaces proférées à son encontre par l’ex-militaire d’extrême droite Jürgen Conings, a critiqué la publication sur internet, par le plaignant, de l’intégralité des pièces que le scientifique avait versées au dossier, avant même l’ouverture des débats devant la justice.

Cet homme jouit d’un énorme espace pour s’exprimer alors que sa connaissance sur le virus est nulle

«Cet homme jouit d’un énorme espace pour s’exprimer (sur la pandémie de coronavirus, NDLR) alors que sa connaissance sur le virus est nulle. Ce qui en fait bien un escroc», a avancé M. Van Ranst, reprenant l’un des termes pour lesquels le Néerlandais l’attaque en justice. Le virologue a nié avoir traité M. Engel d’extrémiste, ajoutant par contre que le Néerlandais était «coronasceptique», «chacun pouvant s’en rendre compte». Mercredi, Willem Engel a refusé de porter un masque buccal pour pénétrer dans les bâtiments du tribunal correctionnel de Malines.

Reprenant quelques vers de la chanteuse néerlandaise Heddy Lester, Marc Van Ranst a conclu sa plaidoirie en demandant de mettre un terme «au manège de Willem Engel».

De son côté, le parquet a plaidé l’irrecevabilité des poursuites, au motif que si les faits étaient avérés, ils constitueraient un délit de presse et relèveraient dès lors de la cour d’assises et non du tribunal correctionnel.

Ce dernier rendra son jugement le 9 septembre.