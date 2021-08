Avec ses imprimés africains, Siré Kaba «métisse» la mode depuis Molenbeek: elle a dessiné la robe de la princesse Delphine

Elle l’affirme: «Je crée des modèles métissés, inspirés par l’ailleurs mais au retentissement Bruxellois». La créatrice molenbeekoise Siré Kaba utilise des tissus africains dans ses créations contemporaines. Sa gamme colorée et intemporelle, à fort engagement identitaire et social, a tapé dans l’œil de la princesse Delphine. Mais pas de quoi prendre la grosse tête.

«Je crée des microséries. Des pièces quasi exclusives. Un contre-pied à la fast-fashion à cause de laquelle on porte tous les mêmes trucs et on finit par tous se ressembler».

C’est un cliché, mais le sourire de Siré Kaba est aussi lumineux que ses vêtements. Et que ses idées. Et des idées, la créatrice molenbeekoise en a à revendre. Elle a pu en faire une très médiatique démonstration le 21 juillet dernier: lors de sa première apparition au défilé de la Fête Nationale, la Princesse Delphine s’est affichée en tribune officielle dans l’une de ses robes bariolées (lire cadrée). Un gros coup pour la designeuse d’origine Guinéenne. Mais pas de quoi prendre le gros cou.

Fleuris, baies, zèbres

Du pagne tressé, du wax, de l’indigo. Variété de couleurs et de textures pour Erratum Fashion. Et avec les chutes, Siré Kaba réalise des bérets ou des cabas. ÉdA – Julien RENSONNET

Dans l’atelier social du Welvaartkapoen qui assemble les créations de sa marque Erratum Fashion (lire cadrée), Siré Kaba fait défiler les cintres supportant robes, combinaisons, chemisiers, bermudas… Couleurs, entrelacs, rayures, mouchetés, fleuris, carreaux arlequins sautent au visage. Au milieu de feuillages, on débusque aussi des baies (ou des yeux de zombie?), une girafe, un zèbre et des squelettes de dinos. On repère le wax, omniprésent (lire cadrée). Mais pas seulement. «Il y a aussi l’indigo des Dogons. Ou bien le pagne tissé: le faso dan fani du Burkina Faso et le kenté du Ghana. Ils ressemblent un peu aux tissages mexicains», énumère la Molenbeekoise en effleurant ces splendides étoffes dont les chutes deviennent bérets, cabas, cravates et.. housses de selles pour les vélos. «Je me fournis beaucoup au Sénégal, où ma sœur a de la famille. La matière première, c’est fondamental. Un bon coton, ça dure. En 5 ou 10 ans, une pièce ne bouge pas».

Je suis ma première cliente. Je travaille au CPAS de Molenbeek. Je veux pouvoir m’habiller tous les jours avec mes créations. Je ne veux pas faire apprêtée.

Siré Kaba s’affiche afro-descendante et Molenbeekoise. ÉdA – Julien RENSONNET Cette longévité impose aussi à Siré Kaba de ne pas ancrer ses collections dans les saisons et les tendances éphémères. «J’adore le vintage. Je m’inspire de coupes intemporelles, fluides. Et l’imprimé est indémodable, c’est pourquoi pour moi, le wax reste dans le coup» (lire cadrée). D’où ces pièces «inspirées par l’ailleurs, de textiles différents, mais aux coupes qui retentissent à Bruxelles». En bref, une gamme «métissée», tant dans les modèles que dans les cultures. «Je suis ma première cliente. Je travaille au CPAS de Molenbeek. Je veux pouvoir m’habiller tous les jours avec mes créations. Je ne veux donc pas de quelque chose qui fasse apprêté, mais du “casual chic”. Et si on a envie, on peut utiliser la même pièce pour aller à un mariage». Ou au défilé militaire du 21 juillet. Autre engagement: «des pièces amples, parfois non-genrées, des tailles uniques, dans la mouvance slow fashion».

Juste prix

Siré Kaba: «Je suis ma première cliente. Je travaille au CPAS de Molenbeek. Je dois pouvoir porter mes pièces au quotidien». C’est ce qu’elle fait avec ce chemisier «casual chic». ÉdA – Julien RENSONNET

La confection de la gamme Erratum est assurée par le personnel de l’atelier de couture social Welvaartkapoen. ÉdA – Julien RENSONNET Alors évidemment, ce positionnement a un coût. Selon Siré Kaba, ce prix, c’est le prix juste. «Je ne suis pas hypocrite. Je ne vais pas dire qu’un chemisier à 289€, c’est bon marché. C’est vrai: je me suis demandé comment vendre un vêtement que même moi, je ne saurais parfois pas m’offrir. Mais c’est quoi le prix juste? Quand on décortique les 20€ d’un t-shirt de grande chaîne, quelle portion revient aux producteurs?» La Bruxelloise veut «se détacher» des chiffres stricto sensu. «J’ai fait le compte: il y a le prix du wax, du coton de qualité, des boutons, du fil, de la main-d’œuvre ici au Welvaartkapoen…». Le ticket de caisse est donc aussi un engagement alors que Siré Kaba avoue ne pas vivre de ses créations. «Moi, j’utilise le vêtement pour apporter ma pierre à l’édifice et diffuser mes valeurs. Erratum est assemblé dans un atelier local, à Molenbeek, par des personnes en réinsertion professionnelle. Leur travail est fantastique. C’est mon choix: créer de la valeur ajoutée et de la richesse ici».

Je suis contente quand une blanche m’achète. Et tout aussi fière qu’une afro-descendante m’achète car elle n’en a rien à faire de la critique sur l’africanité.

La clientèle d’Erratum «reconnaît ce travail de qualité». Celle-ci affiche «tous les profils». Comme la gamme de Siré Kaba, elle est «métissée». Forcément, «elle affirme sa singularité, ose la différence, la couleur. Ce sont des entrepreneuses, des artistes, des journalistes, des comédiennes…» Et désormais, une princesse. «Je suis contente quand une blanche m’achète. Et tout aussi fière qu’une afro-descendante m’achète car elle n’en a rien à faire de la critique condescendante sur l’africanité ou pas de mes tissus (lire cadrée). En fait, je l’en affranchis».

Les chutes du précieux wax sont utilisées dans des accessoires. ÉdA – Julien RENSONNET