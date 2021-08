Covid: la Corée du Sud enregistre plus de 2.000 contaminations en une journée, un record

Coronavirus: la Corée du Sud a comptabilisé mardi 2.223 nouvelles infections soit 683 de plus que la veille.

La Corée du Sud a enregistré pour la première fois depuis le début de l’épidémie de coronavirus plus de 2.000 infections quotidiennes et ce malgré des mesures visant à contenir la propagation du virus plus strictes. Le pays a ainsi comptabilisé mardi 2.223 nouvelles infections soit 683 de plus que la veille, ont indiqué mercredi les services de santé.

Les autorités attribuent cette augmentation à la saison des vacances, entre autres, ce qui signifie que davantage de personnes se déplacent dans le pays. De plus, des flambées locales continuent de se produire, comme dans les entreprises, les salles de sport ou les maisons de retraite.

La Corée du Sud a bien résisté jusqu’à présent face à l’épidémie. Le pays fait cependant face depuis peu à une quatrième vague. Début juillet, plus de 1.000 nouvelles infections ont ainsi été enregistrées quotidiennement pour la première fois. La région autour de la capitale, Séoul, est la plus durement touchée. Les mesures sanitaires ont donc été à nouveau renforcées.