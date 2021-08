Deux renforts et une défaite de justesse en Hollande pour Virton

Virton s'est incliné à deux minutes du terme face à Willem II, en amical, ce mardi soir et les Gaumais annoncent la signature de deux renforts supplémentaires.

Surprise au coup d’envoi de la rencontre amicale entre Virton et Willem II, puisque Bukusu, Awassi et Barnes sont bien présents en Hollande, le premier était même titularisé d’emblée. A l’issu des débats, les dirigeants virtonais ont annoncé que Bukusu et Awassi n’étaient désormais plus des tests, puisqu’ils ont paraphé un contrat avec les Gaumais et le troisième devrait les imiter dans les prochains jours puisqu'il n’y a plus que des détails à régler, précise Tom Van den Abbeele.

Par contre, comme prévu, les Virtonais testaient encore Fiore, mais aussi Marc-Olivier Doué, défenseur central également, passé par Bordeaux et le PEC Zwolle, en première division hollandaise. Aucune décision n’avait encore été prise à leur sujet ce soir et les deux éléments, qui ont débuté les débats sur le banc, poursuivront avec l’équipe lors de ce mini stage. Pas conservés, Lomba et Kwame ne font, eux, plus partie de l’aventure virtonaise.

Sur la pelouse, les Virtonais ont fait bonne figure face aux Hollandais. Si les visités ouvraient rapidement la marque, les ouailles de Christophe Grégoire égalisaient sur un penalty de Sula.

Les Verts proposaient ensuite une rencontre de qualité, même si Sadin devait se montrer attentif plusieurs fois en seconde période. Le portier bruxellois s’avouait toutefois vaincu à deux minutes du terme, pas de quoi remettre en question la prestation gaumaise cela dit.

Les Virtonais poursuivront leur stage en Hollande ce mercredi matin avant de s’entraîner une seconde fois, demain après-midi à Virton. Des entraînements sont au programme tous les autres jours de la semaine, avant le match face à Westerlo ce dimanche à 20h.

