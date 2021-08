Inondations: ces entreprises qui ont tout perdu en une nuit, et maintenant?

Sur le petit zoning de Trooz, une petite entreprise se débat comme beaucoup d’autres pour subsister. Problème d’assurance, de matériel… Stop ou encore?

«J’avais demandé une full omnium pour mes machines. Je me croyais tranquille. Mais quand l’expert est venu, ça a été le coup de massue. Directement, il m’a fait remarquer que pour les deux grosses machines, le dossier était déjà clôturé. Je n’ai pas compris tout de suite. Il m’a alors expliqué qu’il y avait une clause d’exclusion pour les dégâts des eaux.»: Nagim Oumoussa gère la société MTP Meca, à Trooz, avec son épouse Céline. Lui, dans l’atelier, elle, dans les bureaux.

Un atelier d’usinage de précision pour des pièces destinées à l’industrie alimentaire, automobile… Ces derniers jours, le couple a vécu un ascenseur émotionnel éprouvant.

Ils attendaient la contre-expertise. «Tous ces experts et contre-experts vont décider de notre vie. Cela fait dix ans qu’on consacre toute notre énergie à cette entreprise. Si les assurances ne marchent pas, c’est fini. Rien que les deux machines, c’est 400 000€.»

Nagim ne conçoit pas s’arrêter alors que la machine était lancée. Il montre son atelier, tout récent. «Ça fait dix ans que je travaille dans l’usinage des pièces de précision. Il y a deux ans, on a construit cet atelier où j’ai installé une deuxième machine, tout mon matériel, les bureaux. Dans cette entreprise, j’y ai investi tout mon temps, samedis et dimanches compris. Dans ce secteur, il n’y a pas de répit, il faut tout, tout de suite.» L’eau a tout balayé.

Nagim va plus loin: «Même si les assurances marchent, nous ne sommes pas encore sortis d’affaire. Je me suis déjà renseigné pour acheter des nouvelles machines, je n’en aurai pas avant février ou mars! On m’explique que c’est la reprise après la crise du Covid-19. En attendant, j’ai contacté tous mes clients pour expliquer la situation. Beaucoup me disent de ne pas me tracasser mais entre les réactions à chaud et l’après… Pour l’instant, je sous-traite une partie mais ce n’est pas une solution.»

Céline poursuit: «On nous dit qu’on a de la chance parce qu’on a encore notre maison. Mais c’est l’entreprise qui la paie. On a pu suspendre les prêts pour trois mois, mais après? On s’est renseigné, on n’aurait même pas droit au Fonds des calamités. En fait, on ne peut compter que sur les amis et la famille. L’ouvrier qui travaille avec nous a droit au chômage, c’est déjà ça. Nous, c’est le droit passerelle mais ça ne va pas nous sauver.»

Alors? Il va falloir attendre cette fameuse rencontre entre experts. Sur ce petit zoning de Trooz complètement dévasté, combien d’entreprises parviendront à relever la tête?

J’ai passé la nuit sur ma machine Trooz, un petit parc d’activité encaqué entre une nationale et la Vesdre. Rue de la Métal, un décor de guerre. Autour des bâtiments debout, des monceaux de détritus, de ferrailles, des carcasses de voitures où boue et poussière parachèvent le tableau. Ce jour maudit, Nagim était resté à l’atelier. «Il y a deux ans, on avait eu un peu d’eau. J’étais resté pour racler. J’ai mis un maximum de chose à un mètre de hauteur. Et puis j’ai eu de l’eau jusqu’aux genoux. J’avais fermé le volet de l’entrée et quand j’ai regardé par une fenêtre, j’ai vu passer une voiture sur un torrent d’eau. Je n’ai pas eu le choix, je me suis réfugié sur une des machines. J’étais coincé. L’eau est montée jusqu’à 1,3 m. Vers 3 h 30 du matin, le niveau a grimpé d’un mètre supplémentaire en un quart d’heure. À ce moment-là, on n’est pas fier. J’avais pris une échelle par précaution pour me réfugier dans la charpente, au cas où.» Nagim a tout filmé, il avait même pris son booster (batterie de dépannage) équipé d’une lampe. On y voit l’eau qui submerge tout progressivement, le toit d’une voiture qui disparaît. «J’étais sur ma machine, j’ai pris des cartons pour me réchauffer. J’ai téléphoné à ma femme, je lui ai dit qu’on avait tout perdu.» Céline, prévenue rapidement, avait appelé les pompiers «mais ils n’ont rien pu faire, ils n’avaient pas le matériel pour aller le chercher. Alors quand la nuit est tombée, je me suis retrouvée là, désarmée.» Ce n’est qu’au matin, vers 8 h, que d’autres pompiers sont venus le délivrer de son îlot. Il ajoute, presque pour l’anecdote: «On a retrouvé ma voiture au fond du zoning, dans un sale état. Par contre, le pick-up est introuvable.» Dans le parc d’activité, on voit passer des dépanneuses. Mais on ne peut distinguer celles qui sont envoyées par les assurances et les autres qui viennent faire leur marché… «Je garde le moral, on sait que tout est éphémère. Mais ce qui est difficile c’est toute cette énergie que j’ai investie pendant 10 ans. Maintenant, j’ai 40 ans et 3 enfants, serai-je encore prêt à de tels sacrifices et reprendre tout à zéro?»

1. No man’s land

«Ce qui interpelle, ce sont les gens qui sont mal assurés, pas assurés ou qui ont sous-estimé ce qu’ils avaient.»: Christophe Wambersie est le secrétaire général du SNI (syndicat neutre pour indépendants). Comme l’UCM ou d’autres associations professionnelles, le SNI est descendu sur le terrain. «Souvent, ils ont fait confiance à leur courtier et puis ils se rendent compte que la couverture est insuffisante ou qu’il y a des exclusions. Comme ce couple dont le garage a été dévasté. Une clause spéciale dans le contrat d’assurance exclu le dégât des eaux. Or, les personnes morales n’ont pas droit au Fonds des calamités. Ils comptaient remettre leur établissement dans deux ans. Maintenant? Pour une revente, ils doivent d’abord le remettre en état. Ici, ils n’ont pas les moyens…» Viennent se greffer les problèmes de loyers, de bail, avec les fournisseurs.

«Parmi leurs attentes: que le pouvoir communal prenne les choses en main pour une relance dynamique, un soutien pour aller de l’avant. Pour ne pas que certains arrêtent leur activité ou déménage et que certaines zones deviennent des no man’s land, il faut un message de relance et de vision de l’avenir. Ils attendent que les autorités communales aient un projet d’avenir. Mais elles n’ont pas toutes les moyens humains pour le faire. Elles devraient pouvoir faire appel à des experts que la Wallonie mettrait à leur disposition. Il faut donner de l’espérance à tous ces indépendants, ces professions libérales.»

2. Données informatiques

Autre gros souci qui se révèle avec ce type de crise: la sauvegarde des données informatiques. Beaucoup avaient cela sur leur ordi, leur serveur mais rien n’était sauvé sur le cloud ou ailleurs. Tout a disparu. Encore un chantier pour l’avenir.

3. Quid des clients?

Anne Reul, secrétaire générale de FEVIA Wallonie (industrie alimentaire): «C’est un tsunami qui a frappé la beurrerie Corman. Galer, Chaudfontaine et bien d’autres ont été touchés. Si contrairement aux plus petites sociétés celles-ci sont normalement bien assurées, le plus important est de répondre à la demande de leur clientèle, car cela peut aussi déclencher une crise chez eux. Après le personnel qui a souvent été touché à titre personnel, il faut trouver un endroit pour produire ailleurs, trouver des espaces et des machines…»

4. Dupliquer des mesures corona

Du côté de l’UWE (Union wallonne des entreprises), Yves-Étienne Massart explique qu’une délégation est aussi descendue sur place: «On identifie les blocages, les besoins. Ici, par exemple, les aides à l’investissement ne sont valables que pour l’achat de matériel neuf. Pour redémarrer directement, ce sera de l’occasion, donc pas d’aide normalement. On devrait pouvoir dupliquer des mesures corona à cette situation exceptionnelle comme l’étalement des cotisations sociales… Nous avons identifié une série de mesures concrètes et allons interpeller les gouvernements en ce sens. Sans oublier que RESA ou ORES vont être sollicités pour qu’ils désignent des personnes-ressources dédiées aux entreprises sinistrées.»

5. Éviter l’incertitude

Du côté de Comeos (Fédération belge du commerce et des services), Lora Nivesse explique que plusieurs grandes surfaces devront être démolies, «que c’est compliqué aussi pour le personnel qui se retrouve au chômage temporaire mais qui est aussi touché par les intempéries. Pour l’instant, les gens sont résilients mais ce n’est que dans les prochaines semaines que l’on pourra mesurer l’impact réel. Il ne faut pas attendre que les gens disent stop. Il faut éviter l’incertitude.»