La fiction française en force à la rentrée sur TF1

Koh-Lanta, The Voice, Danse avec les stars...

C’est un petit événement: il y aura moins de fictions anglo-saxonnes sur TF1 lors de cette rentrée. La case du mardi soir est d’ailleurs dévolue à l’édition anniversaire (20 ans) de Koh-Lanta… Dès la fin des vacances , on retrouvera The Voice All Stars, une saison spéciale imaginée pour les dix ans du télécrochet. Au menu: des talents passés dans The Voice ou The Voice Kids qui retenteront leur chance, face à un jury composé de Florent Pagny, Jenifer, Zazie, Mika et Patrick Fiori. Danse avec les stars sera de retour, après deux ans d’absence. Mask Singer est également annoncé cet automne, toujours présenté par Camille Combal, avec le même jury que l’an dernier, à savoir Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams. Camille Combal qui sera aussi chargé de relancer au quotidien Une famille en or, dans un nouveau décor dès le 31/08. La chaîne privée refêtera aussi les vingt ans de la Star Academy. De nouveaux épisodes de District Z, le Fort Boyard avec des zombies qui n’avait pas trop fonctionné l’an dernier, sont également prévus. Quant à la saison 5 de Ninja Warrior, il faudra sans doute attendre l’hiver…