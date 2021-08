Pass sanitaire obligatoire en France: un afflux de Français dans nos établissements Horeca?

Depuis ce lundi, pour entrer dans un restaurant en France, il faut avoir son pass sanitaire. Certains comptent bien venir en Belgique.

Le pass sanitaire est entré en vigueur en France le 21 juillet dernier dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes.

Mais depuis ce lundi, le pass sanitaire est également obligatoire pour voyager en avion, en train, mais aussi et surtout pour aller au restaurant ou dans un café. Le pass sanitaire prend la forme d’un QR code témoignant d’un schéma vaccinal complet, de la négativité d’un test Covid-19 ou du rétablissement de la maladie. Notons qu’une adaptation a eu lieu puisque désormais un dépistage négatif sera valide 72 heures et non plus 48 heures pour les personnes non vaccinées. Il sera possible d’effectuer des autotests supervisés par un professionnel de santé, en plus des tests antigéniques et PCR. Eux aussi seront valables 72 heures.

Cette obligation de pass sanitaire passe mal auprès d’une partie de la population qui manifeste dans les rues depuis plusieurs samedis. L’obligation du pass sanitaire n’entrera en vigueur qu’après le 30 septembre pour les jeunes de 12 à 17 ans.

Nous avons sondé quelques établissements Horeca à Bouillon et à Florenville.

Les deux communes frontalières doivent-elles s’attendre à un afflux massif de touristes français prenant la direction de la Belgique pour échapper au pass sanitaire? C’est bien possible. Explications.

Beaucoup d’appels à Bouillon

À Bouillon, toute l’année, les touristes français sont nombreux. «Et nous avons déjà reçu beaucoup d’appel depuis quelques jours de la part de clients français afin de voir quelles étaient les contraintes en Belgique, nous explique-t-on au Roy de la Moule, un établissement très connu à Bouillon. Et beaucoup décident de venir car ils n’ont pas besoin du pass sanitaire pour manger dans notre établissement. Ce mercredi soir, j’ai un gros groupe qui viendra de France car, dans le lot, deux ou trois personnes n’ont pas le pass sanitaire. Mais ils veulent manger ensemble. Ce mardi à midi, nous avions aussi un groupe qui venait pour les mêmes raisons. Le pass sanitaire obligatoire en France est une bonne chose pour l’horeca à Bouillon? Il semblerait. C’est la tendance pour l’instant en tout cas. Mais revenez vers nous à la fin du mois et, alors, nous pourrons vraiment voir si cela a eu un impact ou pas. Si nous sommes inquiets par la mise en place d’un pass sanitaire en Belgique? Chez nous, il semble que cela ne sera pas le cas car le taux de vaccination est élevé, ce qui n’est pas vraiment le cas en France apparemment. Nous en parlions justement avec un collègue français en début de semaine. Lui, il est dépité. En plus d’un restaurant, il loue des chalets et a un camping. Il nous disait que les annulations tombaient à la pelle. Justement à cause de ce pass sanitaire.»

«Le pass sanitaire chez nous? Cela rassurerait»

Un peu plus haut dans Bouillon, l’hôtel-restaurant Panorama a également eu droit à quelques appels. «Mais nous travaillons beaucoup par réservation et, chez nous, c’est déjà très bien rempli, nous dit-on. Nous ne pouvons pas accueillir tout le monde. Mais oui, des personnes prennent contact avec nous car elles souhaitent organiser des fêtes de famille ou des événements du genre. Nous leur rappelons que nous travaillons avec des tables de maximum huit personnes, ce qui les refroidit un peu parfois.»

Concernant un pass sanitaire en Belgique, du côté du Panorama, ce serait vu comme une bonne chose. «Moi, cela ne me fait pas peur, commente la responsable. Au contraire, je trouve même que cela nous rassurerait. Alors oui, ce serait une contrainte supplémentaire, mais cela protégerait le personnel. Le plus important est d’être protégé et de protéger les autres.»