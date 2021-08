I care a lot, Free Guy, C’est quoi ce papy?!, etc.: toutes les sorties cinéma de ce mercredi 11 août

Une famille de cochons, une mamie amnésique, une tutrice diabolique et un cabaret carolo: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 11 août. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

I Care a Lot

Thriller de J. Blakeson. Avec Rosamund Pike, Eiza Gonzalez et Diane Wiest. Durée: 1 h 58.

Ce que ça raconte

La tutrice Marla Grayson aime prendre soin des personnes âgées. Enfin, elle aime surtout leur portefeuille bien garni. Mais quand son plan superbement rodé se casse les dents sur une coriace, c’est sa vie qui est en jeu.

Ce qu’on en pense

Une comédie noire qui joue sur le cynisme avec délectation mais flanche dans sa seconde partie en se transformant en thriller classique.

Free Guy

Comédie d’action de Shawn Levy. Avec Ryan Reynolds, Jodie Comer et Lil Rel Howery. Durée: 1 h 55.

Ce que ça raconte

Un employé de banque découvre qu’il est en fait un personnage insignifiant de jeu vidéo. Il décide alors d’en devenir le héros.

Ce qu’on en pense

Inventif, bourré d’humour, de références et de bonne humeur, Free Guy est le divertissement feel-good par excellence.

Music Hole

Comédie noire de David Mützenmacher & Gaëtan Liekens. Avec Wim Willaert et Tom Audenaert. Durée: 1 h 22.

Ce que ça raconte

Un comptable angoissé, un tenancier de cabaret miteux, une femme volage, un tueur psychopathe et beaucoup de gueuze: bienvenue dans les bas-fonds de Charleroi. Ça va saigner.

Ce qu’on en pense

Un OFNI (objet filmique non identifié) quelque part entre Pulp Fiction et Dikkenek, avec des personnages bien barrés, un humour très noir et un mauvais goût assumé.

C’est quoi ce papy?!

Comédie de Gabriel Julien-Laferrière. Avec Chantal Ladesou et Patrick Chesnais. Durée: 1 h 43.

Ce que ça raconte

Complètement dans le chou suite à une mauvaise chute, mamie Aurore est embarquée par ses petits-enfants vers les Cévennes, à la recherche de Gégé, un amour de jeunesse.

Ce qu’on en pense

Y a pas de raison que le troisième volet diffère des deux précédents. C’est toujours formaté pour la télé et plein de bons sentiments sur la famille et le vivre ensemble.

Onoda – 10 000 nuits dans la jungle

Drame d’Arthur Harari. Avec Yûya Endô et Kanji Tsuda. Durée: 2 h 47.

Ce que ça raconte

Onoda, un soldat japonais envoyé sur une île des Philippines en 1945 restera trente ans dans la jungle, persuadé que la guerre est toujours en cours.

Ce qu’on en pense

Une immersion introspective dans une jungle hostile et magnifique. Long, mais hypnotisant une fois qu’on se laisse porter.

Gunda

Documentaire de Viktor Kossakovsky. Durée: 1 h 33.

Ce que ça raconte

Dans sa porcherie, la truie Gunda donne naissance à ses petits. Là, elle cohabite avec des vaches et quelques poules. Le spectateur suit leur quotidien et leurs émotions.

Ce qu’on en pense

Viktor Kossakovsky captive en nous faisant découvrir de manière inédite et avec particulièrement de justesse, un point de vue fascinant sur la sensibilité des espèces animales.

Passion simple

Drame de Danielle Arbid. Avec Lætitia Dosch et Serguei Polunin. Durée: 1 h 39.

Ce que ça raconte

Depuis plusieurs mois, Hélène ne vit plus qu’à travers sa liaison avec Alexandre, un ténébreux Russe. Quitte à en oublier son boulot, ses amis et son fils.

Ce qu’on en pense

Une chronique amoureuse juste mais souvent pénible tant son héroïne est agaçante de minauderies.

Escape Game 2

Thriller d’Adam Robitel. Avec Indya Moore et Isabelle Fuhrman. Durée: 1 h 28.

Ce que ça raconte

Six personnes se retrouvent de nouveau enfermées contre leur gré dans une partie d’escape game et s’unissent pour en sortir vivantes.

Ce qu’on en pense

Cette nouvelle partie remplie de flash-back n’est qu’un bête copié-collé de son prédécesseur.

