Tout savoir sur votre rendez-vous avec les étoiles filantes: allongez-vous et faites un voeu

Le ciel nous donne rendez-vous tous les étés avec les étoiles filantes. Ouvrez vos mirettes et faites un vœu.

Si l’été rime avec cocktail et farniente, il rime aussi avec longue soirée sous les étoiles. D’autant que chaque année, entre le 4 juillet et le 24 août, une pluie d’étoiles filantes appelées les Perséides fait le bonheur des petits et de grands.

Ce phénomène se déroule lorsque la terre traverse un essaim de poussière dégagé par la comète 109P/Swift-Tuttle. C’est le croisement entre la terre et cette comète qui produit le phénomène des étoiles filantes. Ce spectacle atteindra son apogée dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 août selon les spécialistes de l’International Meteor Organisation. Srlon les spécialistes, il sera possible de voir plus d’une centaine d’étoiles filantes toutes les heures. Et bonne nouvelle, les conditions d’observation seront particulièrement favorables cette année grâce au retour bon temps et à la Lune en croissant.

Pour observer ces beautés, les conseils classiques sont à suivre. Comme trouver un lieu loin de toute pollution lumineuse. En effet, les lumières altèrent la couleur du ciel et rendent le phénomène moins visible.

Alors vous me direz que quand on regarde la carte européenne de la pollution lumineuse, on constate vite que ce sera difficile en Belgique mais cela ne veut pas dire pour autant que c’est cuit. Vous en verrez juste un peu moins que la personne qui sera installée au cœur du Parc des Cévennes.

Néanmoins, afin de mettre toutes les chances de votre côté, évitez les centres-villes et éloignez-vous au maximum des routes. Direction la campagne donc et si vous en avez la possibilité n’hésitez pas à prendre la large direction les Ardennes pour prendre un peu d’altitude.

Des applis à portée de doigt

Si vous n’avez pas besoin de matériel pour pouvoir admirer ces petites merveilles, il existe toutefois, des applications qui peuvent s’avérer bien utiles. Que ce soit pour repérer la constellation de Persée dans le ciel ou simplement pour savoir quelle est donc cette étoile qui brille plus que les autres?

1. Carte du ciel

Cette application vous permet de découvrir tout le système solaire. Entièrement gratuite, elle vous permet de zoomer sur chaque planète et d’obtenir des informations. Vous cherchez où regarder pour voir des étoiles filantes? Il suffit de taper Persée dans la barre de recherche.

+ IOS

+ Androïd

2. SkyView Free

Cette application, aussi gratuite, vous permet d’identifier les étoiles ou les constellations. Dirigez votre appareil vers le ciel pour les identifier.

+ IOS

+ Androïd

3. Night sky

Avoir cette application gratuite, c’est comme avoir le ciel en poche. Grâce à la réalité augmentée, Night sky vous permet de vous situer et de repérer les constellations. En bonus, un quizz pour parfaire vos connaissances.

+ IOS

Et puis si vous avez juste envie de profiter de l’instant, allongez-vous avec votre chéri(e) et faites des vœux. On vous souhaite d’en réaliser quelques-uns.