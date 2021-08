«Grosse montée des contaminations chez les 0-9 ans» à Bruxelles: les jeunes toujours plus contaminés

La transmission du covid augmente chez les jeunes bruxellois. Les statistiques montrent qu’ils sont aussi les moins bien vaccinés. Et la démographie bruxelloise rend les choses plus ardues.

Les tranches d’âge les plus jeunes restent celles qui affichent le plus de contaminations à Bruxelles (notre 2e infographie). C’est ce qu’indiquent les statistiques récoltées du 3 au 10 août en Région bruxelloise. Or, les 12-44 ans comptent pour 56% de la population bruxelloise contre 45 sur la Belgique. Et ils restent les moins bien vaccinés (voir infographie ci-dessous).

«On remarque aussi une grosse montée des 0-9 ans», signale Inge Neven, responsable du Service de l’Inspection d’Hygiène de la Cocom. Les enfants avant 10 ans dépassent désormais les 100 cas hebdomadaires, soit plus de 25% supplémentaires par rapport à la semaine précédente.

Les plus jeunes restent les moins bien vaccinés à Bruxelles… Cocom via Sciensano

Cependant, les autorités bruxelloises «ne connaissent pas le lien», s’il y en a un, «entre taux d’infection des jeunes et entrées en soins intensifs». Ce qu’on sait, c’est qu’il y a eu 12 admissions dans les hôpitaux bruxellois sur les 7 derniers jours, soit une augmentation de 15% selon Sciensano. Ils sont aujourd’hui 127 patients hospitalisés en Région-capitale, dont 36 en soins intensifs soit exactement le même total qu’il y a 7 jours. Ce chiffre est grosso modo le même depuis 3 semaines. Enfin, Bruxelles déplore 9 décès sur la semaine écoulée, soit 3 fois plus qu’il y a 7 jours.

… et sont aussi les plus contaminés. Cocom via Sciensano