«N’allez pas donner un bisou à papy ou mamy en revenant de vacances»: les retours de voyage inquiètent toujours plus à Bruxelles

Un tiers des contaminations bruxelloises sont liées à un retour de voyage. La Cocom enjoint donc les vacanciers à respecter les mesures en place et à se faire tester. Le Maroc, surtout, inquiète à Bruxelles.

Les retours de voyage et les contaminations au Covid qui en découlent préoccupent toujours plus à Bruxelles. «Un tiers des infections enregistrées à Bruxelles se font via les retours de voyage. Ce n’est pas un bon signe», déplore Inge Neven, responsable du Service de l’Inspection d’Hygiène de la Cocom. La capitale en était encore à 20 % à la charnière entre juillet et août. «Notre région compte plus de voyageurs que les autres. Ces infections y ont donc un plus gros impact». Les autorités rappellent donc les mesures de précautions à prendre en traversant les frontières.

Sans équivoque, «le taux de positivité mesuré au retour des voyages est plus élevé que le taux de positivité global», note la responsable. Qui estime que les règles et dispositifs de dépistage devraient être renforcées. C’est déjà le cas à la gare du Midi où un bus supplémentaire a été affrété. Mais ça semble insuffisant. «On teste au premier jour d’un retour de zone rouge, mais on ne teste ni les rentrées de zones oranges ni les personnes vaccinées». Ce qui favorise la circulation du virus. «Des gens qui partent en voyage et se font tester en amont sont aussi déclarés positifs. C’est la preuve que le virus circule chez nous à Bruxelles», juge Neven.

Les vacanciers de retour du Maroc inquiètent au premier chef, où moins d’un tiers de la population est 100% vaccinée et où les contaminations explosent. 7,5% des voyageurs belges qui en reviennent sont testés positifs, soit nettement plus que la France (0,9%) ou l’Espagne (2,2%). «On estime que quelque 40% de ces voyageurs de retour du Maroc sont à destination de Bruxelles», évalue Inge Neven, qui ne dispose pas de chiffres plus précis. Il est possible qu’ils soient sous-évalués. D’abord parce qu’ils datent d’une quinzaine. Ensuite parce que «certains voyageurs positifs se baladent» sans être testés, souvent parce qu’ils sont asymptomatiques. «Ils vont alors contaminer des contacts rapprochés qui ne seront pas comptabilisés dans les chiffres des retours de voyage».

Face à cette situation, les autorités bruxelloises prient la population «de réfléchir à la destination du voyage». Et alignent les recommandations: «soyez complètement vaccinés avant de partir, respectez les mesures sanitaires, remplissez le PLF («passenger location form» ou «formulaire de localisation des voyageurs») dans sa version électronique, respectez la quarantaine et soyez vigilants aux symptômes». Ce dernier conseil vaut aussi «quand on revient d’une fête ou d’un barbecue un peu plus intense qu’on l’imaginait», glisse Inge Neven. «Car l’incubation peut durer 10 jours».

Enfin, la spécialiste implore «de ne surtout pas aller à la maison de repose pour donner un bisou à mamy ou papy en revenant de vacances».

