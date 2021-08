Anderlecht prête Michel Vlap à Twente

Michel Vlap est prêté par le RSC Anderlecht au FC Twente aux Pays-Bas jusqu’au terme de la saison, ont annoncé les deux clubs mardi. Les deux clubs n’ont pas précisé si une option d’achat était inclue dans le prêt.

Vlap, 24 ans, était arrivé à Anderlecht en 2019 en provenance d’Heerenveen. Lors de sa première saison avec les Bruxellois, il avait inscrit 10 buts en 25 matches.

Peu utilisé par Vincent Kompany la saison dernière avec 11 matches joués et 1 but marqué, le Néerlandais avait déjà été prêté six mois à l’Arminia Bielefeld en janvier dernier.