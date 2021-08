Encore des averses ce mardi avant le retour des éclaircies

Les nuages domineront encore le ciel mardi, avec des pluies ou averses parfois soutenues encore attendues depuis la France, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

La Côte et l’ouest du pays bénéficieront d’un temps plus sec, voire d’un rayon de soleil dans l’après-midi.

Les maxima ne dépasseront pas 17 degrés sur les hauteurs ardennaises et 22 degrés au nord, sous un vent généralement modéré de sud­-ouest, le long du littoral d’ouest à sud­-ouest.

Les dernières pluies quitteront enfin le pays vers l’est en soirée et la nuit prochaine, pour laisser place à un ciel dégagé dans de nombreuses régions. Des nuages bas ou des bancs de brouillard se formeront toutefois par endroits. Les minima oscilleront entre 8 et 10 degrés en Ardenne et 11 et 13 degrés ailleurs. Le vent de sud­-ouest, plus faible, sera variable.

Un temps calme et sec est prévu mercredi, avec une alternance de nuages et éclaircies et des maxima de 20 à 24 degrés, sous un vent faible de sud-ouest ou variable. Une petite averse isolée n’est pas exclue, souligne l’IRM.

Jeudi, le mercure pourra grimper jusqu’à 27 degrés. Le ciel restera partagé entre périodes ensoleillées et passages nuageux.

Le temps devrait rester doux les jours suivants.