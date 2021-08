Le refuge Sans Collier de Perwez saturé: «Les effets du Covid»

De nombreux chiens adoptés pendant les confinements sont ramenés au refuge de Perwez. «On s’attend au pire pour les prochains mois…»

Entre la crise sanitaire et les inondations, le refuge Sans Collier de Perwez vit des semaines mouvementées. «On a eu une quarantaine d’animaux à prendre en charge, de manière provisoire, indique Sébastien de Jonge, le directeur. Ce lundi, il n’en restait qu’un seul. Pendant ces quelques jours, on a augmenté la capacité d’accueil de 10% pour aider les animaux et les personnes sinistrées.»

En principe, il ne devrait pas y avoir d’effets dans les prochains mois. «Enfin, les gens ne savent pas quand ils pourront regagner leur logement, comment vont avancer leurs procédures. S’ils ne sont pas relogés avant un an ou deux, il pourrait y avoir des complications.»

Des complications, le refuge en rencontre déjà pour le moment. La raison? La vie qui reprend son cours. Sur l’ensemble de l’année 2020, 1 400 chiens et chats ont été pris en charge, soit 200 de moins qu’en 2019. «Vu que la société était à l’arrêt, c’était très calme. Il y a eu moins de déménagements et donc moins d’abandons.» Sauf qu’entre le 1er janvier dernier et le 31 juillet, ce sont pas moins de 1 000 chiens et chats qui ont été recueillis, contre 850 en temps normal.

«Le refuge est saturé! On a eu beaucoup de demandes d’adoption pendant le confinement. On a d’ailleurs refusé plusieurs candidats, car on se rendait compte que ça n’irait pas. Ici, les gens retrouvent leur vie d’avant et ont moins de temps pour s’occuper de leur chien. Ils en ont pris un pour leurs enfants, qui s’ennuyaient, mais il reste maintenant seul à la maison pendant toute la journée. Puis ceux qui n’ont pas déménagé à cause du confinement le font maintenant. Et ça se ressent au niveau du refuge.»

Ce phénomène est apparu au tout début juillet. Or, les adoptions sont toujours moins nombreuses à cette période. «Car les personnes intéressées attendent d’être revenues de leurs vacances pour prendre un animal de compagnie.» Une situation qui préoccupe Sébastien de Jonge et toute son équipe.

Ces nouveaux abandons sont un des symptômes de la crise sanitaire. Le premier, c’était la légère baisse du confort des animaux recueillis. «Une petite baisse, mais rien de catastrophique. On travaillait avec moins de bénévoles, pour limiter la fréquentation du site. Du coup, c’était un peu usant car on était en effectifs réduits. Heureusement, il y a eu 25% d’abandons en moins.»

L’association craint toutefois le pire pour cette année 2021. «De la place va se libérer après les vacances, mais on est toujours dans l’inconnu concernant les abandons liés au Covid. Les gens qui ont adopté pendant le confinement vont-ils continuer à ramener leurs animaux? On ne s’attend pas à une fin d’année tranquille…»

Les bénévoles prennent actuellement soin de 310 animaux et espèrent que ce nombre baissera progressivement d’ici la fin de l’année.