La piscine en plein air de Dour attire malgré les nuages

L’été maussade n’empêche pas les nageurs de profiter du bassin en plein air.

On aurait pu croire que le mois de juillet particulièrement maussade et pluvieux ne donnerait pas envie aux nageurs d’aller se baigner dans la piscine écologique en plein air de Dour, qui a rouvert ses portes à la mi-juillet. Il n’en est rien, à en croire Émilie Rioda.

«Le public est rapidement revenu, on a rapidement constaté qu’il y avait une attente», assure la présidente de la piscine du Belvédère.

Si la piscine a dû rester fermée l’an dernier à cause de la crise sanitaire, elle a rouvert pour cette saison estivale, mais fonctionne sur réservation, avec trois créneaux horaires de 2 heures sur une journée. De quoi accueillir 450 personnes par jour. «Ça fonctionne très bien, les gens sont contents de pouvoir revenir.» Mais vu le temps très variable d’un jour à l’autre, ce n’est pas toujours évident d’y voir clair.

«On essaie d’anticiper un minimum pour ne pas créer de faux espoirs auprès des gens et de devoir annuler en dernière minute. Mais la météo nous oblige parfois à devoir fermer le site alors que nous avions des réservations. À l’inverse, certains jours, nous n’ouvrons pas les réservations car on annonce du mauvais temps et finalement il ne tombe pas une goutte de la journée, ou juste quelques-unes.»

Pour cette drôle de saison d’été, le Belvédère a prévu d’ouvrir 4 jours par semaine, mercredi, vendredi, samedi et dimanche. «On a quelques créneaux en dehors de ces jours pour des clubs de natation.» En cas de pluie durant les jours d’ouverture, le Belvédère essaie d’ouvrir un autre jour pour compenser. «Nous n’avons finalement perdu que 3 ou 4 jours, ce qui est assez peu vu la météo des 3 dernières semaines.»

Une météo qui n’incite pas à la baignade en plein air, les températures restant assez fraiches pour la saison. Mais ce n’est finalement pas plus mal. «La température de l’eau et celle de l’extérieur sont très proches, 20° et 22-23°. Comme il n’y a pas de grande différence, on n’a pas l’impression que l’eau est froide.»

Bref, la piscine en plein air, ça se savoure avant tout sous les nuages. Le bassin est ouvert jusqu’à la fin du mois d’août, voire plus tard si l’été indien s’invite. Les réservations se font via www.belvederedour.com.