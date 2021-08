Covid: tout ce qu’il faut savoir ce lundi en Belgique et dans le monde

Coronavirus: on fait le point sur ce qui a fait l’actu, en Belgique et dans le monde, ce lundi 9 août 2021.

1. Belgique

Plus de décès Covid chez les patients psychiatriques

La mortalité Covid-19 est plus grande chez les patients psychiatriques, une étude l’établit. Le Pr Timary (Saint-Luc) nous aide à comprendre.

2. Régions

3. Monde

Le pass sanitaire fait son entrée dans la vie quotidienne des Français

Le pass sanitaire fait son entrée ce lundi dans la vie quotidienne des Français, après avoir été validé quasi intégralement par le Conseil constitutionnel et malgré la contestation dans la rue.

Deux autotests gratuits pour tous les Néerlandais

Coronavirus: tous les citoyens néerlandais recevront durant le mois d’août une lettre par la poste avec un code, grâce auquel ils pourront commander deux autotests gratuits.

Pancarte antisémite dans un cortège anti-pass sanitaire: une femme interpellée

En France, les services de police ont interpellé la jeune femme brandissant une pancarte antisémite lors d’une manifestation contre le pass sanitaire à Metz.

Tunisie: 500.000 personnes ont répondu à l’appel au marathon de vaccination

La Tunisie a mené une intense campagne de vaccination au cours d’une journée «portes ouvertes», après avoir obtenu plus de six millions de doses en provenance de pays arabes et occidentaux.

4. Sport

Bialn des JO de Tokyo: plus de 450 contaminations, dont pas loin de 30 athlètes

Les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo ont annoncé ce lundi avoir comptabilisé 28 nouvelles contaminations au coronavirus alors que l’édition 2021 s’est clôturée ce dimanche dans la capitale japonaise.

