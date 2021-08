Le parc Pierre Paulus fermé dès septembre: la rénovation démarre

La rénovation du parc Pierre Paulus est lancée à Saint-Gilles. Premier chantier: la connexion avec l’école Nouvelle. Ses habitués devront trouver un autre point de chute dès septembre: l’espace vert ferme pour près d’un an.

Le chantier de réaménagement du parc Pierre Paulus démarre. C’est ce qu’annonce la Commune de Saint-Gilles. Est prévue aussi une rénovation du boulodrome. C’est la connexion entre parc et école Nouvelle qui lance le chantier en ce mois d’août 2021. Le parc et le boulodrome seront fermés dès septembre. L’aboutissement est prévu «l’été prochain».

Les cheminements du parc Paulus seront revus. La plaine de jeux sera rénovée. Ledroit-Pierret-Polet Architectes

Rappelons que pour l’espace vert en tant que tel, le projet de réaménagement et de restauration prévoit ainsi une rénovation du patrimoine historique et des sentiers et les chemins. Il y aura également une mise en valeur du patrimoine hydrologique, l’aménagement de la jonction entre l’école Nouvelle et le parc, le réaménagement de la plaine de jeux et l’ouverture du boulodrome sur le parc. 16 arbres seront plantés.

Le boulodrome en lui-même sera rénové. 3 pistes de pétanques ainsi qu’une terrasse seront créées en extérieur afin d’assurer une connexion entre le parc et l’équipement sportif. Une toilette y sera accessible durant les heures d’ouverture du parc.

Le boulodrome aussi va être rénové. Il sera davantage ouvert sur le parc Pierre Paulus. Pigeon-Ochej Paysage

La commune a obtenu le permis d’urbanisme en mai 2020 et a attribué le marché dans la foulée. Coût: 2,2millions d’euros, dont 1,2 million de la Région bruxelloise via le contrat de quartier Parvis-Morichar.