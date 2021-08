Palissades en béton et portails occultés: « les gens veulent se sentir chez eux »

Palissades en béton et portails occultés ont la cote pour préserver l’intimité des habitants de la maison.

Les mois passés à la maison durant les périodes de confinement ont incité les Belges à investir dans l’aménagement de leur «chez soi». On l’a vu notamment avec les ventes de piscines qui ont explosé.

Les abords extérieurs de l’habitation ont également fait l’objet d’aménagements. Du côté de la société Coden, basée en région liégeoise, on constate une hausse des demandes de clôtures, palissades et autres portails coulissants motorisés. Les panneaux en béton imitant le bois ou la pierre, ceux en béton composite…. ont la cote. Plus onéreux qu’une haie mais plus pratiques dans la mesure où ce type de clôture ne demande pas d’entretien.

«Les gens investissent davantage dans l’aménagement de leur jardin, ils optent par exemple pour des portails qui coûtent plus cher, des clôtures plus hautes. Le coût des matières premières a augmenté mais cela ne les décourage pas…»

Un besoin de se sentir en sécurité sur ses terres? «Les clients évoquent cet aspect-là mais c’est surtout le facteur visuel qui joue. Ils veulent préserver leur intimité. Les longues semaines passées à la maison pendant le confinement leur ont fait prendre conscience de l’importance de se sentir chez soi à l’abri des regards des voisins. D plus en plus de gens veulent être chez eux».

Le portail occulté, c’est tendance

Chez Magifer, entreprise spécialisée dans les portails automatiques, la vente de portails pleins ou occultés a démarré voilà 3 ou 4 ans, explique Jean-Marc Cattalini, responsable du bureau de la société basée à Laneffe. «Ils représentent à peu près 70% de nos ventes et la demande a encore augmenté durant le confinement ».

Autre constat: les propriétaires envisagent d’installer ce type de portail beaucoup plus tôt qu’avant dans l’implantation du projet de leur maison même s’ils doivent différer un peu le placement pour raison financière.

Pourquoi les clients de Magifer optent-ils pour un portail occulté? «D’abord pour préserver leur intimité, pour la sensation de sécurité ensuite mais également pour des raisons esthétiques comme le fait d’assortir le portail à la porte de garage sectionnelle. Le plus souvent, on fournit la palissade assortie au portail? En règle générale, on intervient pour fermer complètement la façade avant de la maison afin de la protéger de la rue».

Le portail en acier ou en aluminium peut être personnalisé… de façon plus ou moins heureuse. «On nous a déjà demandé une tête de Mickey, un casque de pompier, une moto, une guitare, un chat ou encore des papillons».