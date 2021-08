Rennes, avec Doku en cours de jeu, débute par un partage contre Lens

Le Stade Rennais a débuté sa nouvelle saison de Ligue 1 par un match nul contre Lens à domicile (1-1) Chez les Bretons, Jérémy Doku est monté au jeu (58e) alors que le score était acquis.

Kamal Deen Sulemana, que le Diable Rouge a remplacé, a ouvert la marque (14e, 1-0) et Seko Fofana a rapidement égalisé pour les Nordistes (19e, 1-1).

Plus tard dans la journée de dimanche, six autres matches sont au programme. Wout Faes et Thomas Foket jouent avec Reims à Nice et Matz Sels sera dans les buts de Strasbourg à Angers.