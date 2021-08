Championnat du monde de motocross: Tim Gajser remporte le GP de Lettonie en MXGP

Le Slovène Tim Gajser (Honda) a remporté le Grand Prix de Lettonie de motocross en catégorie MXGP, la 7e étape du championnat du monde, dimanche à Kegums. C’est la troisième victoire de la saison pour le triple champion du monde MXGP.

Gajser, 2e de chacune des deux manches, a devancé d’une longueur l’Espagnol Jorge Prado, 4e puis 1er des deux courses du jour. Le podium du jour est complété par le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM), vainqueur de la première manche puis 4e de la seconde.

Côté belge, Kevin Strijbos (Yamaha) a du se contenter de la 15e place, Brent Van Doninck (Yamaha) de la 20e et Jeremy Van Horebeek (Beta) de la 22e.

Au championnat du monde, Gajser emmène un quatuor de tête qui se tient dans un mouchoir de poche. Avec 270 points, il devance le Français Romain Febvre (Kawasaki), 4e dimanche et 257 points, Jorge Prado (255) et l’Italien Antonio Cairoli (KTM/252). Van Horebeek est 13e (98), Brent Van Doninck (Yamaha) 17e (60), Strijbos 18e (59) et Cyril Genot (KTM), qui n’a disputé que le GP de Belgique, occupe la 28e place avec 15 points.

En MX2, Jago Geerts (Yamaha) a pris la 2e place du rendez-vous, derrière le Français Maxime Renaux (Yamaha), vainqueur dans les deux manches (50 pts), mais devant l’Italien Mattia Guadagnini (KTM) qui ont inversé leurs positions dans les deux courses (2e, 3e) et qui marquent autant de points (42). Le résultat de la seconde manche est déterminant pour la place.

Au classement au championnat du monde, Renaux conforte sa place de leader avec 271 points. C’est le statu quo pour ce qui concerne l’écart entre Guadagnini, 2e avec 237 unités et Jago Geerts, 3e à deux unités avec 235 points. Le champion sortant, Tom Vialle (KTM), 4e du Grand Prix, est seulement 11e au Mondial avec 133 points.

Les deux prochains rendez-vous sont prévus à Afyonkarahisar en Turquie. Le Grand Prix de Turquie se tiendra le 5 septembre et le Grand Prix d’Afyon le 8 septembre.