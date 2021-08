JO 2021: les Jeux «de l’espoir, de la solidarité et de la paix», conclut Thomas Bach

Les Jeux Olympiques de Tokyo, qui se sont terminés dimanche dans la capitale japonaise, ont été les Jeux «de l’espoir, de la solidarité et de la paix», a déclaré le président du Comité international olympique (CIO) dans son discours prononcé lors de la cérémonie de clôture au stade Olympique de Tokyo.

«Avec votre excellence, votre joie, vos larmes, vous avez créé la magie de ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020», a déclaré Thomas Bach, s’adressant aux athlètes. «Vous êtes allés plus vite, vous êtes allés plus haut, vous avez été plus forts, car nous étions tous ensemble - solidaires. Vous avez intensément concouru les uns avec les autres pour la gloire olympique. En même temps, vous avec vécu en paix, tous ensemble sous un même toit dans le village olympique. C’est là un puissant message de solidarité et de paix».

«Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sont les Jeux Olympiques de l’espoir, de la solidarité et de la paix», a poursuivi Thomas Bach. «Vous, les meilleurs athlètes du monde, vous avez pu réaliser votre rêve olympique parce que le Japon a préparé la scène pour vos brillants exploits. Vous, peuple japonais, vous pouvez être extrêmement fiers de ce que vous avez accompli. Au nom de tous les athlètes, nous disons: Merci Tokyo! Merci le Japon!»

Reportés d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, les Jeux de Tokyo se sont déroulés à huis clos.

«Ce furent des Jeux Olympiques sans précédent», estime Thomas Bach. «Il nous a fallu, au CIO et à nos partenaires et amis japonais, déployer un effort tout aussi sans précédent pour les réaliser. Notre profonde gratitude et notre reconnaissance vont au comité d’organisation. Personne n’avait encore jamais organisé des Jeux Olympiques reportés. Mes remerciements à sa présidente, ma chère collègue olympienne, Hashimoto Seiko, et à tous les membres du comité d’organisation, si engagés, pour votre excellent partenariat et votre merveilleuse amitié», a ajouté l’Allemand, avant de déclarer «clos les Jeux de la XXXIIe Olympiade».