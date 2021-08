L’Espagnol Jorge Martin, 23 ans, décroche au GP de Styrie sa première victoire

Jorge Martin (Ducati-Pramac), auteur de la pole position, a remporté sa première course dans la catégorie reine MotoGP, dimanche lors du Grand Prix de Styrie, en Autriche, 10e manche du championnat du monde de vitesse moto.

L’Espagnol de 23 ans a devancé son compatriote Joan Mir (Suzuki) et le Français Fabio Quartararo (Yamaha), leader au général.

Champion du monde en Moto3 en 2018, Jorge Martin a émergé d’un GP longtemps interrompu après deux tours à la suite d’un incident impliquant l’Espagnol Dani Pedrosa (KTM) et l’Italien Lorenzo Savadori (Aprilia).

D’après les images de télévision, Pedrosa a chuté le premier, puis Savadori, évacué sur une civière mais conscient, semble avoir percuté sa moto. Les deux engins ont ensuite pris feu.

Au classement général, Quartararo compte 172 points et une avance de 40 unités sur son plus proche concurrent et compatriote Johann Zarco (132), 6e dimanche. L’Espagnol Mir est 3e (121).

La 11e manche, le GP d’Autriche, se tiendra dimanche prochain sur le même circuit de Spielberg.