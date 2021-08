Thuin: un dénivelé de 9000 m pour la cause du Télévie

Quentin et Guillaume habitent Gozée et Boussu-lez-Walcourt. Les 13 et 14 août, ils sillonneront les Ardennes: 9 000 m de dénivelé au total.

La vie est faite de projets. En 2014, Quentin Barthémi décide d’arrêter de fumer. À l’époque, le Gozéen a 25 ans. Il n’a pas un passé sportif mais il décide de se mettre au vélo. Très vite, il adore au point de se fixer pour premier objectif l’ascension du Mont Ventoux, en 2015. «J’ai dû m’accrocher. Je l’ai fait dans la douleur et j’y suis arrivé», se souvient-il.

La vie est aussi faite de rencontres. Professeur de géographie à l’Institut Notre-Dame de Thuin, il fait la connaissance de Guillaume François, compagnon d’une de ses collègues et habitant Boussu-lez-Walcourt. Le courant passe entre eux. Les deux hommes partagent leur passion du vélo et se lient d’amitié.

Toujours plus haut

La vie est enfin une histoire de défis pour ce duo qui, après avoir enfilé les kilomètres sur les routes de l’Entre-Sambre-et-Meuse, ambitionne de prendre de la hauteur.

En 2019, ils parcourent 175 kilomètres dans les Alpes françaises avec au compteur, 5 000 mètres de dénivelés positifs. L’an dernier, ils participent à la Marmotte Valley, une épreuve de 140 km dans les Alpes suisses avec toujours autant de dénivelé. Enfin, en juin dernier, retour au Mont Ventoux avec 3 500 mètres de dénivelé sur 150 km.

Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort! Cette fois, les deux sportifs placent la barre encore plus haut. Le vendredi 13 août, ils comptent s’élancer de Huy pour deux jours de périple dans les régions du Condroz, de la Famenne et des Ardennes.

Deux jours de selle dans les Ardennes

Une première étape de 225 kilomètres sera suivie d’une seconde d’égale distance. Au total, ils grimperont 9 000 mètres de dénivelé et resteront une dizaine d’heures en selle par jour.

Cet exploit sera d’autant plus noble que Quentin et Guillaume ont décidé de soutenir l’opération Télévie. Pourquoi ce choix? «Trop de gens sont encore touchés par le cancer, que ce soient des enfants ou des adultes», répondent-ils.

Le duo sait que le défi est de taille. Mais ils devraient recevoir le soutien de quelques cyclos. «Certains se sont manifestés et voudraient nous accompagner. Cela nous fera le plus grand bien», se réjouit Quentin.

Plus de détail sur www.parrainage.televie.be/projects