JO 2021 | Propos injurieux d’un journaliste de la VRT contre les Belgian Cats: le COIB «prend acte»

La VRT a publié un communiqué dans la soirée pour présenter ses excuses et se distancier de son journaliste qui est provisoirement privé d’antenne. BELGAPLUS

JO de Tokyo: un journaliste sportif de la VRT a dérapé dans des commentaires à propos des Belgian Cats, les basketteuses belges. Le COIB prend acte, le ministre condamne des faits «inacceptables».

«Le COIB a pris acte des déclarations faites par le présentateur durant le livestream de l’événement du retour des athlètes hier. Ces déclarations ne sont très clairement pas en phase avec les valeurs du COIB, du Team Belgium et du Mouvement olympique», a commenté le Comité Olympique et Interfédéral belge dans un bref communiqué dimanche.

Lors de la diffusion de la réception des médaillés olympiques et d’une partie de la délégation belge de retour de Tokyo samedi après-midi via la chaîne Facebook Live de Sporza, le journaliste sportif Eddy Demarez s’est laissé aller à des commentaires insultants envers les Belgian Cats. La VRT a publié un communiqué dans la soirée pour présenter ses excuses et se distancier de son journaliste qui est provisoirement privé d’antenne.

«Chaque joueuse des Belgian Cats, tout comme chaque Olympien, est un membre précieux et à part entière du Team Belgium. Le Team Belgium est synonyme d’Excellence, Amitié et Respect», conclut le communiqué du COIB.

Nous attendons des réponses appropriées des autorités compétentes qui devraient aller au-delà des premières excuses habituelles et insignifiantes

De nombreuses joueuses de l’équipe ont réagi sur les réseaux sociaux pour dénoncer vigoureusement les propos du journaliste et réclamer des sanctions, tout comme l’agence de marketing sportif Max Agency d’Ann Wauters et de plusieurs Belgian Cats, qui a dit ne pas se contenter d’excuses.

«Nous attendons des réponses appropriées des autorités compétentes qui devraient aller au-delà des premières excuses habituelles et insignifiantes. Au nom de nos athlètes, nous veillerons à ce que l’injustice qui leur est faite soit reconnue et que le débat nécessaire à ce sujet ne s’estompe pas rapidement», a insisté Max Agency.