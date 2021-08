Genk s’impose 1-2 en déplacement à Courtrai et donne la première place à l’Union

Après les victoires en déplacement de l’Union Saint-Gilloise, Eupen et Waregem, le dernier match de la troisième du championnat de Belgique au programme samedi s’est également soldé par le succès 1-2 de Genk à Courtrai.

Si Teddy Chevalier (18e) a ouvert la marque pour les Kerels, Paul Onuachu (52e) et Daniel Munoz (90e+2) ont permis aux Limbourgeois de se hisser à la 9e place (4 points). Courtrai est rejoint en tête avec six points par l’Union, qui possède une meilleure différence de buts. Eupen, le Club Bruges et le Cercle Bruges suivent avec 5 points.

A Courtrai, Luka Elsner n’a apporté qu’un changement - obligé - puisque Aleksandar Radovanovic, blessé, a été remplacé par Trent Sainsbury. Il y a eu plus de mouvements à Genk où John van den Brom a replacé Carlos Cuesta et Mark McKenzie dans l’axe de la défense et a titularisé pour la première fois Carel Eiting et Kristian Thorstvedt.

Après un premier dur contact qui a vu Lucas Rougeaux mettre Theo Bongonda au sol, les deux équipes ont opté pour un jeu moins viril (3e). Les Courtraisiens ont été plus appliqués mais Habib Gueye a été bloqué par Cuesta (4e) et Faiz Selemani n’a pas cadré son tir (7e). Le duo Bongonda-Onuachu semblait donner l’ascendant à Genk quand Courtrai a connu le succès sur son premier contre: Rougeaux a remis de la tête un long ballon de Kevin Vandendriessche devant le but pour Chevalier, qui a battu Maarten Vandevoordt (18e, 1-0).

Dans la foulée, Genk a continué de tourner autour de la défense de Courtrai, qui était bien positionnée. Isolé face à Marko Ilic par Eiting, Thorstvedt aurait réglé la situation si sa frappe n’était pas passée quelques centimètres à côté (28e). Finalement, Genk a fait du surplace et Courtrai s’est montré plus dangereux. Sur un nouveau contre tranchant, une tentative de Marlos Moreno a été déviée par la jambe de Gerardo Arteaga (36e).

Au repos, Junya Ito a cédé sa place à Mike Trésor Ndayishimiye (46e). Cela a fait du bien à Genk puisque sur un coup de coin du remplaçant, Onuachu a inscrit son premier but de la saison (52e, 1-1). Les Limbourgeois étaient régénérés et après une combinaison rapide entre Onuachu et Trésor, Bongonda, qui s’était retrouvé en bonne position, a poussé le ballon directement sur le gardien adverse (57e). Les visiteurs étaient manifestement mieux armés sur corner mais cette fois, la reprise de la tête de Thorstvedt s’est écrasée sur la transversale (60e).

Genk a multiplié les occasions mais Eiting a placé sa volée à côté (68e), Bryan Heynen n’a pas été mieux de la tête (73e) et Onuachu a donné le ballon à Ilic (81e). Le but de la victoire est tombé lui aussi sur corner par Munoz (90e+2, 1-2).