Royale Union Tubize-Braine écrase Hoboken (3-0)

Premier match officiel pour le nouveau club fusionné de la Royale Union Tubize-Braine avec ce deuxième tour de la Coupe de Belgique.

Face à la valeureuse équipe de Hoboken, pensionnaire de P2 anversoise, les hommes de Tibor Balog prennent directement possession du ballon mais ne se montrent dangereux qu’à de trop rares reprises. Le rythme n’est pas assez élevé mais les locaux parviennent tout de même à faire sauter le verrou adverse via Mikail Deliboyraz sur phase arrêtée. Hoboken se défend plutôt bien et aurait même pu égaliser juste avant la mi-temps sans une belle intervention de De Bie.

C’est 1-0 à la pause.

La RUTB élève son niveau de jeu en seconde période et se crée beaucoup plus d’occasions. Hoboken est asphyxié et ne parvient plus a sortir. A la 75e, Facchinetti fait 2-0 sur un beau mouvement. En toute fin de rencontre c’est Tardio qui donnera au score son allure définitive.

Score final 3-0.