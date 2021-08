Braine passe aux tirs au but

Le RCS Brainois s’est qualifié pour le 3 tour aux tirs au but sur le terrain d’Overijse grâce à deux arrêts décisifs de son gardien Figys.

Malmenés en début de partie, les Brainois ont encaissé sur une belle phase collective côté droit et conclu par Lusadusu d’un tir imparable au ras du sol à la 11’. Les visiteurs ont un peu équilibré les échanges à partir de la 25’ mais c’est Overijse qui s’est vu refuser le 2-0 sur hors-jeu.

Braine fut plus présent offensivement à la reprise mais cela manquait cruellement de précision dans le dernier geste et ce sont les Flandriens qui loupèrent le break en contre. Les Jaune et Bleu furent finalement récompensés par une tête de Franquin déviée dans son propre but par Delorge à la 83’.