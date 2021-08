Un jeune conducteur glisse sur des feuilles à Thuin

Ce samedi en fin de journée, vers 19h, un jeune conducteur circulant au volant d’une VW Polo à la rue de Lobbes a perdu le contrôle de son véhicule.

Arrivant de Lobbes pour se rendre vers la gare de Thuin, le conducteur a glissé en roulant sur des feuilles dans un virage alors que s’abattait une grosse averse.

La VW Polo a percuté le talus avant de se retrouver sur le flanc. Fort heureusement, le jeune homme ne circulait pas à une vitesse élevée et s’en sort sans la moindre blessure. Les pompiers de Thuin ont été requis sur place via l’appel d’un riverain. Les hommes du feu ont procédé au balisage des lieux et une ambulance est intervenue sur les lieux de l’accident.

Constat de la zone de police Germinalt.